TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 10 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 10 maggio 2024: su Rai 1 prende il via (in diretta) L’acchiappatalenti.

TvBlog anche oggi, 10 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 10 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – L’acchiappatalenti (21:30) : i cinque “acchiappatalenti” Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara metteranno alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche.

I programmi della sera in tv, 10 maggio 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – RAInchieste (21.40) “Dentro l’America” è un’inchiesta in cinque puntate firmata da Furio Colombo nel 1966, che punta a far conoscere al pubblico televisivo italiano aspetti della vita politica, sociale e economica degli Stati Uniti d’America a cavallo degli anni Sessanta.

I programmi della sera in tv, 10 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Belle & Sebastien – L’avventura continua (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Guida romantica ai posti perduti (film, 23:10) Clive Owen e Jasmine Trinca nel road movie di Giorgia Farina. Un giornalista inglese dipendente dall’alcol e una fobica blogger di viaggi girano l’Europa alla ricerca di luoghi abbandonati.

(film, 23:10) Clive Owen e Jasmine Trinca nel road movie di Giorgia Farina. Un giornalista inglese dipendente dall’alcol e una fobica blogger di viaggi girano l’Europa alla ricerca di luoghi abbandonati. Sky Cinema Ritorno al Futuro (ch. 303/NOW) – Ritorno al futuro (film, 23:10) Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni ’80: con una macchina del tempo, l’adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.