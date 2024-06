TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 9 giugno 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 9 giugno 2024: su Rai 5 da Piazza Duomo (Milano) il concerto sinfonico in diretta

TvBlog anche oggi, 9 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 9 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – Amichevole: Italia – Bosnia Erzegovina (20:30) : Ultimo test per gli azzuri prima dell’avventura di Euro 2024 in Germania.

(21.00) : Sei giornate di gare, dal 7 al 12 giugno: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica attesi al via. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale.

(21.00) : Sei giornate di gare, dal 7 al 12 giugno: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica attesi al via. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale. Italia 1 – Il cosmo sul comò (21:30) Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in un’esilarante commedia suddivisa in quattro episodi, in cui e’ facile riconoscersi nei comportamenti e nelle relazioni.

I programmi della sera in tv, 9 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Il primo uomo (film 21.10) : Tornato in Algeria, suo paese natale, su invito dell’Università della capitale, lo scrittore Jean Cornery si ritrova a fare i conti con il proprio passato, con il sé di una volta e la memoria che ne ha serbato. E’ il film di Gianni Amelio – tratto dall’ultimo e incompiuto romanzo autobiografico di Albert Camus – “Il primo uomo”. Nel cast Jacques Gamblin, Nino Jouglet, Maya Sansa e Catherine Sola.

(21:15) : il concerto di musica sinfonica all'aperto gratuito più partecipato d'Italia, con la Filarmonica della Scala guidata dal suo direttore principale Riccardo Chailly.

(21:15) : il concerto di musica sinfonica all’aperto gratuito più partecipato d’Italia, con la Filarmonica della Scala guidata dal suo direttore principale Riccardo Chailly. Twentyseven (ch. 27) – Cantando sotto la pioggia (film, 21:05) Cult con Gene Kelly. Un giovane attore di varieta’, decide di tentare la fortuna passando al cinema. Viene ingaggiato per affiancare la bellissima attrice Lina Lamont.

I programmi della sera in tv, 9 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Un’estate al mare (film, 21:15) Spassosa commedia di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti ed Ezio Greggio. Sette episodi ambientati su spiagge alla moda fra equivoci, amori e tradimenti estivi

(film, 21:15) Spassosa commedia di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti ed Ezio Greggio. Sette episodi ambientati su spiagge alla moda fra equivoci, amori e tradimenti estivi

(film, 21:15) Irriverente commedia con Gerard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil. Un uomo sposato, dalla fervida immaginazione, inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata dell’amico Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – (ch. 308/NOW) – Il divo