TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 18 luglio 2024

TvBlog anche oggi, giovedì 18 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 18 luglio 2024: canali generalisti

Rete 4 – Paolo Borsellino (ore 21:20) Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini interpretano i giudici del pool antimafia di Palermo, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, impegnati nella guerra contro la mafia.

I programmi della sera in tv, 18 luglio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Madama Butterfly (film, ore 21:15) : Dal Teatro all’aperto di Torre del Lago, il Festival Puccini mette in scena l’opera Madama Butterfly con l’interessante interpretazione di Pier Luigi Pizzi, che dello spettacolo firma regia, scene e costumi. Orchestra e Coro del Festival Puccini, sono diretti da Francesco Cilluffo, mentre Cio Cio San è interpretata da Carolina Lopez Moren.

(ch. 30) – Salverò mia figlia (film, ore 21:10) Rachel iscrive la figlia in un asilo. Qui incontra Gabby, un'educatrice che mostra un attaccamento morboso nei confronti della piccola. Perche' questo comportamento?

I programmi della sera in tv, 18 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Forrest Gump (film, ore 21:15) 6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana

(ch. 309/NOW) – Il professore matto (film, ore 21:00) Eddie Murphy nel remake, premiato con 1 Oscar, di una celebre commedia. Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono incontrollabili.