Questa sera, giovedì 18 luglio 2024, va in onda la quarta puntata di Temptation Island, undicesima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia nel prime time di Canale 5.

Temptation Island è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. La regia è di Andrea Vicario.

Temptation Island 2024, quarta puntata 18 luglio: coppie

Ad ora le coppie ancora presenti sono 6:

Siria (22 anni) e Matteo (33 anni) – Fidanzati da 7 anni e conviventi da quattro

Alessia (30 anni) e Lino (29 anni) – Fidanzati da 4 anni

Jenny (26 anni) e Tony (41 anni) – Fidanzati da 5 anni

Christian (34 anni) e Ludovica (29 anni) – Fidanzati da un anno e 10 mesi

Gaia (24 anni) e Luca (32 anni) – Fidanzati da 1 anno e 8 mesi

Martina (26 anni) e Raul (23 anni) – Tornati insieme da 10 mesi dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022

Vittoria (34 anni) e Alex (36 anni) – Fidanzati da 1 anno e 9 mesi

Temptation Island 2024, quarta puntata 18 luglio: anticipazioni

Tempo di decisioni importanti per Alessia e Lino, cosa ne sarà del loro percorso? Il loro viaggio nei sentimenti è giunto a conclusione prima della fine? In più un’altra coppia sarà messa a dura prova, tanto che uno dei fidanzati sarà pronto a richiedere il falò di confronto anticipato.

Li abbiamo lasciati così… Cosa accadrà tra Martina e Raul nella prossima puntata? Lo scopriremo GIOVEDì in prima serata su Canale 5! #TemptationIsland pic.twitter.com/MpAjcq0inP — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2024

Il viaggio nei sentimenti delle 6 coppie prosegue. Ad accompagnarli in questo periodo di separazione 26 single, 13 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi che cercano di stabilire con gli innamorati/e relazioni di amicizia che li porta a conoscersi, ad avere familiarità e confidenza.

Momento clou della puntata il falò, dove Filippo si ritrova con i protagonisti davanti al fuoco, munito di tablet contenenti le immagini inedite, per scoprire come i rispettivi amati stanno vivendo la lontananza, come affrontano il distacco, se soffrono o se invece riescono o divertirsi e a lasciarsi trasportare in nuove avventure.

Ci sono delle rivelazioni, però, che non possono aspettare l’appuntamento del falò, che vengono anticipate nell’iconico Pinnettu, luogo dove, sempre attraverso video, fidanzati e fidanzate vengono immediatamente messi a conoscenza delle novità dei propri partner.

Come si chiamano i tentatori di Temptation Island 2024?

I tentatori di Temptation Island 2024 sono: Filippo (31 anni), Luigi (33 anni), Simone (32 anni), Andrea (32 anni), Giovanni (26 anni), Jakub (24 anni), Carlo (28 anni), Federico (34 anni), Maicol (28 anni), Fabio (27 anni), Fede (23 anni), Roberto (30 anni) e Andy (28 anni)

Come si chiamano le tentatrici di Temptation Island 2024?

Le tentatrici di Temptation Island 2024 sono: Gaietta (23 anni), Siriana (24 anni), Sofia (27 anni), Mara (28 anni), Nicole (25 anni), Noemi (21 anni), Teresa (32 anni), Jennifer (22 anni), Melania (23 anni), Chiali (25 anni), Maika (30 anni), Karina (28 anni) e Marta (33 anni).

Dove guardare Temptation Island 2024?

La quarta puntata di Temptation Island 2024 si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda.

TvBlog commenterà e seguirà l’intera puntata in liveblogging.