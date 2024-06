TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 11 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 11 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 11 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – Alfredino – Una storia italiana (21.30) Il 10 giugno del 1981, nella campagna intorno a Roma, un bambino cadde in un pozzo. Cominciò così una vicenda straziante che per due giorni avrebbe tenuto tutta l’Italia incollata alla tv: la tragedia di Vermicino.

Rai 2 – Europei di Atletica – Roma 2024 (21.00) : Sei giornate di gare, fino al 12 giugno: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica attesi al via. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale.

Canale 5 – Sissi (21:30) Nel primo episodio: Dopo la sconfitta di Sedan, Napoleone III viene rovesciato e l'impero francese è finito per sempre. Franz teme per le sorti dell'Austria

I programmi della sera in tv, 11 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – L’estate di Parigi (film 21.10) : La narratrice Charlotte Marincola – anche attraverso gli interventi degli storici Olivier Dard e Olivier Wieviorka, dell’accademico di Francia Maurizio Serra e dello storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa – ripercorre le tracce della Parigi occupata a partire dal rapido e inatteso crollo della Francia, che si sgretola non appena la Linea Maginot viene aggirata dai nazisti. Un trauma che porta i parigini a fuggire dalla loro città.

Twentyseven (ch. 27) – Masterminds – I geni della truffa (21:15) : Da una storia vera. Stanco del suo monotono lavoro di autista, David accetta la proposta della donna che ama: fare una rapina. Con Zach Galifianakis, Owen Wilson

(21:15) : Da una storia vera. Stanco del suo monotono lavoro di autista, David accetta la proposta della donna che ama: fare una rapina. Con Zach Galifianakis, Owen Wilson Cine34 (ch. 34) – I mostri oggi (film, 21:05) Sedici episodi per raccontare e fotografare l’italiano contemporaneo e le ipocrisie della nazione ad ogni latitudine. Con D. Abatantuono e S. Ferilli.

I programmi della sera in tv, 11 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Quando c’era Berlinguer (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Un matrimonio mostruoso (film, 21:00) Massimo Ghini, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Ricky Memphis nel sequel di “Una famiglia mostruosa”. Alla ricerca di un facoltoso sostituto di Nando, Stella prova a sedurre Vladimiro.

(film, 21:00) Massimo Ghini, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Ricky Memphis nel sequel di “Una famiglia mostruosa”. Alla ricerca di un facoltoso sostituto di Nando, Stella prova a sedurre Vladimiro. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Spoiler Alert (film, 21:00) Jim Parson (“Big Bang Theory”) in una toccante love story. Nella felice relazione fra un giornalista e un fotografo si spalanca il baratro a causa di una tragica notizia.