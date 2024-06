TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 10 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 10 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 10 giugno 2024: canali generalisti

Rai 2 – Europei di Atletica – Roma 2024 (21.00) : Sei giornate di gare, dal 7 al 12 giugno: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica attesi al via. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale.

I programmi della sera in tv, 10 giugno 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Hostiles – Ostili (film 21.10) : È il 1892 e nel Nuovo Messico il capitano dell’esercito Blocker, particolarmente ostile ai nativi americani, viene incaricato di accompagnare un capo cheyenne ammalato e la sua famiglia nella loro terra di origine. L’ordine viene direttamente dal presidente degli Stati Uniti e Blocker accetta di eseguirlo, nonostante fra lui e Falco Giallo non corra buon sangue. Durante il percorso il gruppo s’imbatte in Rosalie, giovane donna rimasta sola dopo che i Comanches hanno sterminato la sua famiglia. Sarà un viaggio lungo e pericoloso.

I programmi della sera in tv, 10 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Elizabeth (film, 21:15) Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d’Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza

