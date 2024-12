I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film di natale in onda stasera in tv, oggi 27 dicembre 2024

TvBlog anche oggi, venerdì 27 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 27 dicembre 2024: canali generalisti

(film, ore 21:30) Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti e furtarelli nella città di Agrabah. Quando incontra la principessa Jasmine che si aggira per la città in incognito se ne innamora. Per poter aspirare alla sua mano diventa complice del perfido visir Jafar e ruba per lui una lampada magica che rende chi la possiede potentissimo. Ma scopre che dentro la lampada c’è un genio. Rai 2 – Storie di donne al bivio (ore 21.00) Primo dei due appuntamenti speciali sotto le feste in prima serata con Monica Setta (nella foto). In questa prima puntata, come anticipato da TvBlog: Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo, Mariagrazia Cucinotta e Natasha Stefanenko.

I programmi di stasera in tv, 27 dicembre 2024: canali tematici

(ch. 41) – (film, ore 19:45) Uno scalcinato musicista e’ ben deciso a portare al successo degli esordienti di talento: tre scoiattoli alla ribalta. Boing (ch. 40) – StarDog e TurboCat – Due superamici (ore 19:45) Buddy è un cagnolino che nel 1969 viene lanciato nello spazio dal suo padrone David, per compiere una missione spaziale, con la promessa, che una volta tornato, lui sarebbe stato lì ad accoglierlo. Buddy però, atterra sulla terra cinquant’anni dopo e il mondo è diventato un posto difficile per gli animali.

I programmi di stasera in tv, 27 dicembre 2024: canali satellitari

(ch. 305/NOW) – (film, ore 21:00) 5 Oscar al kolossal diretto e interpretato da Mel Gibson, con Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo: il condottiero William Wallace guida un esercito di ribelli contro il dominio inglese. Sky Cinema Christmas (ch. 303/NOW) – Hachiko – Il tuo migliore amico (film, ore 21:00) Richard Gere in una toccante storia vera. Un cucciolo aspetta ogni giorno il suo padrone alla stazione. Una tragedia spezzera’ questa routine, ma non la devozione del fedele animale.