I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo

TvBlog anche oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 8 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Leopardi – Il poeta dell’infinito (film, ore 21.30) Un formidabile genio, quello di Leopardi, in grado di incendiare con i suoi versi non soltanto passioni amorose, ma anche ideali politici, poeta libero e avverso com’era al compromesso che ha sfidato il suo tempo, l’invasore austriaco, la Chiesa e gli stessi fondatori del nascente Stato italiano.

(film, ore 21:20) Il ritratto di Aretha Franklin, una donna dal talento indiscusso, che lotta per imporsi artisticamente nel mondo maschilista e razzista dell’America degli anni ’60, ma soprattutto un racconto visivamente e musicalmente vivace e spettacolare.. La7 – Una giornata particolare (film, ore 21:30) Italia – La grande bellezza. Giotto e Michelangelo, il gotico e il Rinascimento, i mosaici, gli affreschi, Dante, Bernini, Brunelleschi, Leonardo: l’Italia è sempre stata il luogo dove viene pensato il mondo e la maniera di raffigurarlo. Ad arricchire la puntata, le interviste e i contributi di ospiti d’eccezione: lo storico Alessandro Barbero, il direttore d’orchestra Riccardo Muti, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano Padre Enzo Fortunato e la storica Eva Cantarella.

I programmi di stasera in tv, 8 gennaio 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV (ore 21:10) Si torna al periodo tra il 1954 e il 1963, quando la televisione italiana diventa il medium nazionale in un Paese in pieno sviluppo economico e sociale con sacche di arretratezza, nel segno del Servizio Pubblico, secondo i dettami della Bbc inglese. .

I programmi di stasera in tv, 8 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Vermiglio (film, ore 21:15) Gran premio della giuria a Venezia alla sorprendente opera di Maura Delpero. La Seconda guerra mondiale volge al termine quando la stabilita’ di una famiglia trentina è stravolta..

