TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 31 gennaio 2025: su Cine 34 “Mia moglie è una strega” con Pozzetto e Giorgi.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, venerdì 31 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 31 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Dalla strada al palco (ore 21.30) I “passanti importanti” di questa settimana saranno Francesco Paolantoni e Marisa Laurito, ma anche in questo quarto appuntamento non mancheranno le sorprese, con artisti conosciuti che compariranno inaspettatamente per duettare con i talenti in gara.

(scheda del film, ore 21:20) Don Simone è un giovane prete della provincia toscana con una chiesetta sempre in difficoltà e poco frequentata dai ragazzi, che preferiscono le amicizie sui social. Don Simone scopre di aver ereditato una ricca attività in Svizzera con i cui introiti potrebbe risollevare le sorti della sua malmessa parrocchia. Peccato che l’eredità, trasmessagli dal libertino zio Valdemaro sia un bordello, governato dalla maitresse Lena. Cosa fare allora? Arricchirsi con i guadagni di un’attività a cui un prete non dovrebbe mai essere accostato o rimanere ligi alla propria moralità? Canale 5 – Io canto senior (ore 21:30) Nella finale i 12 concorrenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi il trofeo della prima edizione di “Io Canto Senior” e aggiudicarsi il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro..

I programmi di stasera in tv, 31 gennaio 2025: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Un piano perfetto (film, ore 21:10) Per infrangere una “maledizione” di famiglia, Isabelle vuole sposare un uomo privo di fascino, divorziare e ri-sposarsi con l’uomo che ama. Funzionerà?

(ch. 30) – (film, ore 21.35) Il legame tra Will, uno scapolo 40enne, e Marcus, il figlio di una delle donne che l’uomo conosce a un incontro per genitori single. Cine 34 (ch. 34) – Mia moglie è una strega (film, ore 21.10) Commedia cult con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi. Finnicella, mandata al rogo nel 1656, rivive ai giorni nostri per vendicarsi di un discendente di chi la condannò.

I programmi di stasera in tv, 31 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Alla fine ci sei tu (ore 21:15) Asa Butterfield e Maise Williams in una pellicola sentimentale. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:15) Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti. Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Holdlovers – Lezioni di vita (film, ore 23:05) 1 Oscar e 2 Golden Globe al film di Alexander Payne che torna a dirigere Paul Giamatti. Anni 70: un professore, uno studente e una cuoca dovranno trascorrere insieme le feste di Natale.