I programmi di stasera in tv, 26 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Ricatto d’amore (film, ore 21.45) L’intesa tra la Bullock e Reynolds e il loro continuo battibeccare regalano al film ritmo e momenti di vera comicità. Nel cast, anche Mary Steenburgen e Betty White. ( Qui trama, curiosità e finale del film ).

Italia 1 – Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (ore 21:20) Daniel, dopo il divorzio dalla moglie, per poter vedere i suoi 3 figli, si traveste da domestica per stare vicino a loro. Vestirà i panni di Mrs. Ifigenia Doubtfire.

NOVE – Ex (ore 21:30) Tra Natale e San Valentino sei coppie sono messe in crisi dalla ricomparsa dei vari ex. Una commedia senza vezzi e incertezze..

I programmi di stasera in tv, 26 febbraio 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Mai più trasmessi (film, ore 21:10) Un “telefilm” ispirato a una storia vera del 1961: un bambino che sta per cadere da un terrazzo al nono piano di un palazzo mentre gioca da solo e viene salvato dalla madre, con l’aiuto decisivo di un coraggioso operaio. È “La madre di Torino”, un prodotto televisivo d’autore, firmato dal regista Gianni Bongioanni e girato in 35mm con una cinepresa a braccio.

Twentyseven (ch. 27) – I dieci comandamenti (film, ore 21.20) La vita di Mosè, nato in Egitto da una donna della tribu' di Levi, che guido' il popolo d'Israele verso la Terra Promessa, sali' sul Sinai e ne scese con il decalogo..

La5 (ch. 30) – Che pasticcio, Bridget Jones! (film, ore 21:40) Bridget Jones, gelosa del fidanzato Mark, finira' col mettere in discussione il suo rapporto con lui. Con R. Zellweger e Colin Firth.

I programmi di stasera in tv, 26 febbraio 2025: canali satellitari