TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 22 febbraio 2025: su Rai 3 la nuova stagione di “Indovina chi viene a cena”.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, sabato 22 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 22 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Ora o mai più (ore 21.20) Nella prima manche i concorrenti si esibiranno come di consueto con i loro tutor, mentre nella seconda ci saranno le sfide tra i concorrenti con gli ospiti speciali: Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo ed Amii Stewart.

La semifinale prevede anche la presenza dei giornalisti Andrea Laffranchi de Il Corriere della Sera, Claudia Rossi de Il Fatto e Andrea Parrella di Fanpage che commenteranno ed assegneranno un bonus da 10 punti ad uno solo dei concorrenti.

Alla valutazione degli otto Maestri si aggiungerà anche il voto di un panel di 100 persone del pubblico in sala che, dotato di tastierina, potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini..

I programmi di stasera in tv, 22 febbraio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Quanto basta (film, ore 21:10) Talentuoso come chef, ma con un pessimo carattere, Arturo finisce in prigione per aver tentato di uccidere il suo capo, chiudendolo in un frigorifero. La condanna comprende il dedicarsi ai servizi sociali, e l’uomo viene mandato a insegnare cucina in un centro per persone disabili: lì conoscerà il giovane Guido, autistico e dotato di un talento per la cucina fuori dal comune. E la bella psicologa Anna. .

I programmi di stasera in tv, 22 febbraio 2025: canali satellitari