Cosa c’è stasera in tv? programmi e film di oggi 14 marzo 2025: i consigli di TvBlog
TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 14 marzo 2025: su Cine 34 “Grandi Magazzini” di Castellano e Pipolo.
14 Marzo 2025 19:30
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, venerdì 14 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 14 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 2 – 4 metà (film, ore 21.20) Esiste l’anima gemella? Il film prova a rispondere alla domanda con una trovata suggestiva: nella prima parte le vicende di due coppie di fidanzati, Matteo con Chiara, Giulia con Dario. Nella seconda parte la situazione riparte da zero e le coppie si mischiano: Giulia e Matteo, Chiara e Dario. Qual è l’alchimia più convincente?
- La7 – Propaganda Live (ore 21:20) Ospite in studio il giornalista e scrittore Michele Serra che commenterà l’attualità e la sua “ Piazza per l’Europa”. Per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Ucraina sarà collegata da Kiev Francesca Mannocchi. Spazio come sempre ai monologhi con le esibizioni di Andrea Pennacchi e lo stand upper Horea Sas, mentre per lo spazio musicale si esibirà il cantante Willie Peyote. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata.
- NOVE – Fratelli di Crozza (ore 21:30) Un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.
I programmi di stasera in tv, 14 marzo 2025: canali tematici
- Cine 34 (ch. 34) – Grandi Magazzini (film, ore 21:00) Il direttore di un grande magazzino e’ alle prese con i problemi di clienti e impiegati, tutti coinvolti in una serie di gag con intrecci di storie.
- Rai 5 (ch. 23) – L’altra metà del cielo (ore 22:05) Tredici tra i brani più famosi di Vasco Rossi rivivono attraverso le coreografie di Martha Clarke, con intensi sinfonici curati da Celso Valli, in un balletto dedicato all’universo femminile: è “L’altra metà del cielo”, spettacolo messo in scena nel 2012 al Teatro alla Scala.
- Rai 5 (ch. 23) – Amy Winehouse Live at Shepherd’s Bush (ore 23:25) Registrato a Londra il 29 maggio 2007. La sua voce inconfondibile, il suo stile originalissimo, capace di unire “rhythm and blues”, soul, jazz e rock, la sua eccentricità e la sua sregolatezza l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo.
I programmi di stasera in tv, 14 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Kiss Kiss Bang Bang (ore 21:15) Ricatti e omicidi in un thriller con Val Kilmer, Robert Downey Jr e Michelle Monaghan. Una serie di coincidenze porta un ladro a recitare in un film. Finirà in un torbido giro
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Eiffel (film, ore 21:00) Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: l’incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione della celebre torre.
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il lupo e il leone (film, ore 22:35) Tenera avventura dai creatori di “Mia e il leone bianco”. Giunta nei boschi del Canada dopo la morte del nonno, una giovane pianista si prende cura di un lupacchiotto e un leoncino.