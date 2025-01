I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera in tv: sul NOVE Valentina Persia protagonista di “Sinceramente Persia – One milf show”.

TvBlog anche oggi, lunedì 13 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 13 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Il conte di Montecristo (ore 21.30) Desiderio di vendetta o speranza di riabbracciare l’amata Mercedes?

Cos’è che tiene maggiormente in vita Edmond Dantès, rinchiuso ingiustamente nelle segrete del Castello d’If per quindici lunghi anni?

Sono entrambi i sentimenti ad animare prima la prigionia di Edmond e poi la sua ritrovata libertà, avvenuta grazie all’incontro provvidenziale con l’Abate Faria, che gli rivela l’esistenza di un tesoro nascosto sull’isola di Montecristo..

I programmi di stasera in tv, 13 gennaio 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Parigi, 13Arr. (film, ore 21:15) Le vite di Émilie, Camille, Nora e Amber, amici e occasionalmente amanti, si intrecciano nel quartiere parigino di Les Olympiades.

I programmi di stasera in tv, 13 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Caterina va in città (film, ore 21:00) Commedia di Paolo Virzi’ con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s’immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

