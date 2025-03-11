11 Marzo 2025 19:18
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, martedì 11 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 11 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 2 – Stasera tutto è possibile (ore 21.20) Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo giocano con Stefano De Martino.
- Canale 5 – La sirenetta (ore 21:30) “Figlia mia, tu sei una sirena e lui è un umano!“. La Sirenetta Ariel, figlia del re Tritone, metterà in pericolo la sua stessa vita per seguire la voce del suo cuore. (Qui la scheda)
- Tv8 – Karate Kid – La leggenda continua (ore 21:30) Sulla scia del cult anni 80, tornano le emozionanti sfide a colpi di arti marziali con Jackie Chan e Jaden Smith. Un maestro di kung-fu insegna a un ragazzino come difendersi dai bulli.
I programmi di stasera in tv, 11 marzo 2025: canali tematici
- Rai Movie (ch. 24) – Il buio oltre la siepe (film, ore 21:15) Il film è un potente manifesto contro il razzismo e l’ingiustizia, ambientato nell’Alabama degli anni ’30. Gregory Peck interpreta Atticus Finch, un avvocato che difende un nero ingiustamente accusato dello stupro di una ragazza bianca. E’ un’opera raffinata ed elegante, caratterizzata da una meravigliosa fotografia, che tramette un messaggio universale sull’uguaglianza degli esseri umani.
- Twentyseven (ch. 27) – Caro Zio Joe (film, ore 21:15) Anziano e ricchissimo, zio Joe è circondato da parenti interessati alla sua eredità. L’arrivo di una procace infermiera, complica le cose.
- Cine 34 (ch. 34) – Loro Chi? (film, ore 21:00) L’ingenuo David accetta l’invito di Marcello, cameriere appena conosciuto, a cenare con due belle ragazze. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
I programmi di stasera in tv, 11 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Rush (ore 21:15) Ron Howard dirige Chris Hemsworth e Daniel Bruhl nel biopic sulla rivalita’ fra i piloti James Hunt e Niki Lauda, protagonisti di una memorabile stagione della Formula Uno.
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – La bussola d’oro (film, ore 22:55) Un Oscar al fantasy con Daniel Craig e Nicole Kidman, dal romanzo di Philip Pullman. Una bambina e il suo ‘daimon’ devono sfidare una strega in un luogo popolato da strane creature