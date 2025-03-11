Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda, in prima visione tv, “La Sirenetta“, il live action remake del film Disney, uscito nelle sale italiane il 24 maggio 2023.

La Sirenetta, la trama del film

Ecco la trama ufficiale della pellicola:

“La Sirenetta” è l’amata storia di Ariel, una bellissima e giovane sirena vivace con una sete di avventura. La più giovane delle figlie di re Tritone e la più ribelle, Ariel desidera saperne di più sul mondo oltre il mare e, mentre visita la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Mentre alle sirene è vietato interagire con gli umani, Ariel deve seguire il suo cuore. Fa un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le dà la possibilità di vivere la vita sulla terraferma, ma alla fine mette in pericolo la sua vita – e la corona di suo padre.

La Sirenetta, cast e attori

Il remake live action del cartone animato vede come protagonista principale la cantante e attrice Halle Bailey (“Joyful Noise – Armonie del cuore”) nei panni di Ariel. Accanto a lei il vincitore del Tony Award Daveed Diggs (“Hamilton”, “Snowpiercer”) nel ruolo della voce di Sebastian, nella versione originale del film. Jacob Tremblay (“Luca”, “Room”) presta la voce di Flounder, Awkwafina (“Raya e l’ultimo drago”) a Scuttle.

Jonah Hauer-King (“A Dog’s Way Home”) è il principe Eric, Art Malik (“Homeland”) veste i panni di Sir Grimsby mentre Noma Dumezweni (“Il ritorno di Mary Poppins”) nel ruolo della regina Selina. Accanto a loro anche il premio Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “A proposito di Ricardo”) nel ruolo di Re Tritone e la due volte candidata all’Oscar Melissa McCarthy (“Life of the Party – Una mamma al college”, “Le amiche della sposa”) nel ruolo di Ursula, la malvagia strega del mare.

La Sirenetta: incassi del film

La Sirenetta è stata presentata in anteprima al Dolby Theatre di Los Angeles l’8 maggio 2023 ed è successivamente uscita negli Stati Uniti il ​​26 maggio. Ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica e ha incassato oltre 569 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 298 milioni di dollari guadagnati negli Stati Uniti e in Canada, diventando l’ottavo film con il maggior incasso tra gli adattamenti live-action della Disney.

Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, i risultati del box office del weekend di apertura sono stati inferiori alle aspettative, incassando solo $ 68,3 milioni. Non è considerato un flop ma le aspettative legate alla pellicola erano sicuramente maggiori visto la potente promozione legata all’uscita e al celebre titolo originale, ben noto e amatissimo da milioni di persone. Un insider finanziario ha descritto il weekend di apertura del film a Deadline come “non una grande delusione, ma una delusione, comunque”.

Le polemiche legate a “La Sirenetta”

Dopo l’annuncio di Halle Bailey nei panni della Sirenetta nel luglio 2019 e l’uscita del primo teaser nel settembre 2022, il film ha ottenuto risposte contrastanti dal pubblico per aver scelto un’attrice afroamericana per il ruolo di Ariel, originariamente caucasica e con i capelli rossi nel film d’animazione del 1989. La descrizione della sirena di Hans Christian Andersen è che “la sua pelle era chiara e delicata come una foglia di rosa e i suoi occhi azzurri come il mare più profondo”. Per questo motivo sono aumentate le critiche per un live action considerato “non fedele all’originale”.

Le critiche al casting dopo l’uscita del teaser trailer sono diventate talmente virali da dare vita all’hashtag #NotMyAriel. Molti organi di informazione, così come Lin-Manuel Miranda, produttore del film, hanno criticato la risposta negativa sul web e l’hanno descritta come razzista. Nel febbraio 2023, la Bailey ha ammesso che stava cercando di ignorare le critiche mosse dai troll razzisti sui social media e di volersi concentrare sull’attesa per l’uscita del film

Curiosità su La Sirenetta