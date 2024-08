TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 5 agosto 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 5 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 5 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Nella sessione serale, l’atletica. Quattro le medaglie d’oro in palio, tre in campo femminile e due delle tre finali previste tra le donne vedono gareggiare le atlete azzurre. Nadia Battocletti, già protagonista agli Europei di Roma con una fantastica doppietta sui 5000 e 10000 metri, con l’obiettivo di arrivare sul podio dei 5000 olimpici. Finalista del lancio del disco anche Daisy Osakue.

(film, ore 21.20) La coppia Richard Gere e Diane Lane nell’adattamento di un successo editoriale di N. Sparks. Un uomo e una donna colpiti dalla passione durante un uragano. Canale 5 – Cornetto Battiti Live (film, ore 21.20) DIRETTA TvBlog . Nell’ultima puntata vedremo Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash, Rocco Hunt, Francsco Gabbani, Petit, Mr Rain, Mida, Mietta, Benji & Fede, Gabry Ponte, Sarah, Alex Britti, Matteo Paolillo, Alex, Ava, Cioffi, Berna e Dotan.

I programmi della sera in tv, 5 agosto 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Notti in bianco, baci a colazione (ore 21:10) Matteo è un architetto, con un solido impiego e il sogno di diventare un disegnatore di fumetti. L’incontro con Paola, artista di successo, lo incoraggia a cercare di sfondare come libero professionista. Finirà però per occuparsi della famiglia, tre figlie e animali domestici. E un incontro metterà a rischio il delicato equilibrio domestico.

(ch. 22) – (ore 21:10) Nel 2001 un misterioso oggetto di origine intelligente viene scoperto sulla Luna e una squadra di astronauti viene inviata in missione verso Giove. Regia di S. Kubrick. Cine 34 (ch. 34) – Febbre da cavallo – La mandrakata (ore 21:10) Seguito di un classico della commedia all’italiana. Gigi Proietti e’ Bruno Fioretti, un uomo che non perde il vizio di scommettere sulle corse cavalli.

I programmi della sera in tv, 5 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – School of rock (film, ore 21:15) Commedia a colpi di chitarra con Jack Black. Un cantante ribelle e svitato, cacciato dalla sua band, ottiene una cattedra in una scuola elementare: insegnera’ agli alunni la magia del rock.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Luca Argentero e Sarah Felberbaum in una commedia romantica. Stefano e’ un terapista di coppia; Claudia e’ un avvocato divorzista. Fra i due nasce un’inaspettata attrazione. Sky Cinema Due +24 (ch. 311/NOW) – Elizabeth (film, ore 21:00) Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d’Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza.