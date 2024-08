Ultimo appuntamento con “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

Dal suggestivo palco sul mare di Molfetta, “Battiti Live 2024” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Il programma è stato registrato nelle scorse settimane.

Battiti Live 2024, ultima puntata, 5 agosto, cast dei cantanti

Ecco il cast e le anticipazioni sulla quinta e ultima puntata dei “Battiti Live 2024”. Nel quinto appuntamento si alterneranno sul palco: Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash, Rocco Hunt, Francsco Gabbani, Petit, Mr Rain, Mida, Mietta, Benji & Fede, Gabry Ponte, Sarah, Alex Britti, Matteo Paolillo, Alex, Ava, Cioffi, Berna e Dotan.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata: Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

Dove vederlo in tv e streaming

La quinta e ultima puntata di Cornetto Battiti Live 2024 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

Il programma è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere anche a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.

Noi di TvBlog seguiremo in tempo reale la quarta puntata con il nostro liveblogging che avrà inizio sempre alle ore 21:25 circa.