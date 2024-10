TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 30 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 30 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Il diritto di contare (ore 21.20) Il film racconta la carriera di Katherine Johnson, scienziata afroamericana che nel 1961, in piena epoca di segregazione razziale e in piena guerra fredda, viene assunta dal governo nell’ambito del programma spaziale. Insieme con Katherine ci sono Dorothy Vaughan e Mary Jackson, entrambe di colore: le tre donne dovranno affrontare un problema di emarginazione enorme, non solo razziale ma anche di genere, per contribuire al lancio della capsula Mercury, che avrebbe portato gli americani nello spazio..

(ore 21.20) Il film racconta la carriera di Katherine Johnson, scienziata afroamericana che nel 1961, in piena epoca di segregazione razziale e in piena guerra fredda, viene assunta dal governo nell’ambito del programma spaziale. Insieme con Katherine ci sono Dorothy Vaughan e Mary Jackson, entrambe di colore: le tre donne dovranno affrontare un problema di emarginazione enorme, non solo razziale ma anche di genere, per contribuire al lancio della capsula Mercury, che avrebbe portato gli americani nello spazio.. Canale 5 – Io canto generation (ore 21.20) Quarto appuntamento il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. DIRETTA TVBLOG

(ore 21.20) Quarto appuntamento il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. La7 – Una giornata particolare (ore 21.20) Pier Paolo Pasolini – L’ultima notte – Aldo Cazzullo ricostruisce la notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, in cui Pier Paolo Pasolini venne ucciso all’Idroscalo di Ostia.

I programmi della sera in tv, 30 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Nome in codice: Broken Arrow (film, ore 21:10) Travolta veste i panni del cattivo: un bombardiere militare statunitense è incaricato di trasportare due ordigni nucleari attraverso il paese, ma uno dei due piloti, il maggiore Vic Deakins, perfido e corrotto, riesce a sabotare la missione per vendere le bombe a un gruppo di mercenari. Toccherà all’altro pilota, il capitano Hale, recuperare il carico perduto e disinnescare le atomiche, con l’aiuto della bella e coraggiosa ranger Terry Carmichel.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) Travolta veste i panni del cattivo: un bombardiere militare statunitense è incaricato di trasportare due ordigni nucleari attraverso il paese, ma uno dei due piloti, il maggiore Vic Deakins, perfido e corrotto, riesce a sabotare la missione per vendere le bombe a un gruppo di mercenari. Toccherà all’altro pilota, il capitano Hale, recuperare il carico perduto e disinnescare le atomiche, con l’aiuto della bella e coraggiosa ranger Terry Carmichel. Cine 34 (ch. 34) – Una festa esagerata (film, ore 21:15) Gennaro, Vincenzo Salemme, non bada a spese per il diciottesimo compleanno di sua figlia. Ma un “imprevisto” rischia di rovinare la festa.

(ch. 34) – (film, ore 21:15) Gennaro, Vincenzo Salemme, non bada a spese per il diciottesimo compleanno di sua figlia. Ma un “imprevisto” rischia di rovinare la festa. Tv 2000 (ch. 28) – Suffragette (film, ore 20:50) Londra, 1912, alcune operaie si uniscono nel movimento delle suffragette e lottano per il riconoscimento dei diritti delle donne.

I programmi della sera in tv, 30 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Halloween (ch. 303/NOW) – World War Z (ore 21:15) Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un impiegato dell’ONU deve salvare l’umanita’ da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana.

(ch. 303/NOW) – (ore 21:15) Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un impiegato dell’ONU deve salvare l’umanita’ da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Jumanji – Benvenuti nella giungla (film, ore 21:15) Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) Ti ripresento i tuoi (film, ore 21:00) Il regista di “Giu’ al Nord”, Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.