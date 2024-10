Cantanti, giudici, squadre della quarta puntata di Io canto generation 2024 condotto da Gerry Scotti in diretta, minuto per minuto, su tvblog

Io canto Generation, anticipazioni quarta puntata 30 ottobre 2024 in diretta dalle 21:30

Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, su Canale 5 va in onda la quarta puntata della seconda edizione di Io Canto Generation. Il talent show musicale condotto da Gerry Scotti che proporrà anche questa sera una sfida fra le sei squadre di giovani fra i 10 e i 15 anni.

A giudicarli sarà la giuria formata da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi a cui si aggiunge, nel nuovo ruolo, Iva Zanicchi.

Io Canto Generation 2024, puntata 30 ottobre: anticipazioni

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana ragazzi dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora.

A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Questa settimana la sfida canora tra i giovani talenti entra nella fase più intensa e appassionante.

Nella scorsa puntata, le sei squadre capitanate da Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta si sono sfidate nuovamente e i team di Tatangelo e Caretta hanno visto l’eliminazione di uno dei propri ragazzi.

In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale.

Le esibizioni della band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle accompagnerà le esibizioni dei giovani concorrenti, che avranno l’opportunità di duettare con i loro capi squadra, esplorando repertori musicali diversi e mettendo in luce le loro straordinarie doti canore e interpretative.

Io Canto Generation 2024, il programma

“Io Canto Generation” è un programma realizzato da RTI. La regia e la direzione artistica sono di Roberto Cenci. Il capostruttura è Paola Mistura. Il produttore esecutivo è Enrico Oggioni. Gli autori sono: Andrea Marchi, Riccardo Distefano, Davide Cottini, Paolo Cucco, Gianluca Giorgi, Alessandra Guerra, Maurizio Palladino, Giorgia Sonnino. La scenografia è di Marco Calzavara, la fotografia di Francesco De Cave. I costumi sono di Antonella Frazzetta, per Gerry Scotti Loretta Bottioni. Casting a cura di SDL2005.

Io Canto Generation 2024, puntata 30 ottobre: dove vederla in tv e streaming

La puntata di Io Canto Generation andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:35. In contemporanea l’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity accedendo alla sezione ‘dirette’, sia dal sito che da app sui dispositivi abilitati.

TvBlog seguirà il programma in diretta minuto per minuto con l’immancabile liveblogging.