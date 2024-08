TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 27 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 27 agosto 2024: su Rai 2 Monica Setta approda in prima serata con “Storie di donne al bivio”.

TvBlog anche oggi, martedì 27 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 27 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Storie di donne al bivio (ore 21.00) Una serata speciale con Monica Setta che approda in prima serata con una puntata ricca di ospiti, tra cui Asia Argento, Roberta Capua, Monica Leofreddi, Valeria Marini. Confidenze esclusive su amori, tradimenti, figli, divorzi, progetti futuri. Come quello di Nunzia De Girolamo, che vorrebbe risposarsi in Chiesa per far felice la figlioletta Gea.

(ore 21.20) Deserti e praterie/acque dolci – David Attenborough esplora deserti e praterie, dove la vita sopravvive in modi inaspettati e la natura si manifesta nel modo più drammatico.

(ore 21.20) Un avventuriero deve ritrovare il figlio di un miliardario scomparso in Amazzonia. La ricompensa sara' un ristorante.

I programmi della sera in tv, 27 agosto 2024: canali tematici

La 5 (ch. 30) L’Uomo perfetto (film, ore 21:10) Riccardo Scamarcio nel remake di un film spagnolo. Lucia decide di mandare a monte le nozze della sua migliore amica con l’uomo di cui e’ sempre stata innamorata.

(ch. 34) – (film, ore 21:10) Lina Wertmuller dirige la coppia Giannini – Melato in un film simbolo della spaccatura sociale degli anni '70.

(ch. 23) Rock Legends – Stevie Wonder (23:45) Il doc propone il ritratto di un grande musicista, ma anche di un uomo che ha fatto molto per i diritti civili in America e per la Black music.

I programmi della sera in tv, 27 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Wonder Woman (film, ore 21:15) Gal Gadot nel film che racconta la genesi della supereroina Dc Comics. Dopo aver salvato un ufficiale americano (Chris Pine) la futura Wonder Woman entra nel cuore della Grande Guerra.

(ch. 308/NOW) – (film, ore 21:00) Stephen Frears dirige Sally Hawkins e Steve Coogan in un film Sky Original. Ispirata dal Riccardo III shakespeariano, una donna si mette alla ricerca delle perdute spoglie del sovrano.

(ch. 307/NOW) – Sex and the city (film, ore 22:40)