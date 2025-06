Programmazione Rai: quando tornano Mina Settembre, Cuori 3 e Doc con Luca Argentero

La programmazione tv continua anche per la prossima stagione televisiva 2025/2026. Il palinsesto Rai ha infatti in serbo la messa in onda di molti prodotti televisivi e, tra conferme e addii, ci saranno molte novità. I telespettatori si chiedono quale sarà il destino delle tre serie tv più amate dell’ultimo periodo: Mina Settembre, Cuori e Doc. Le nuove stagioni sono state confermate? Quando verranno trasmesse?

Qui tutto quel che si sa sulla decisione Rai e sullo spazio che verrà dato a dei contenuti televisivi che, negli anni, si sono fatti apprezzare per la propria originalità e autenticità.

Cuori 3 è confermata: quando avverrà la messa in onda

I nuovi palinsesti della Rai – per la prossima stagione 2025/2026 – hanno annunciato la riconferma della fiction Cuori 3, la rinomata serie tv che vede come protagonista Pilar Fogliati e che è ambientata nell’ospedale Molinette di Torino. C’è quindi molta attesa per la terza stagione, che andrà in onda nella fascia di prime time a partire dal prossimo ottobre. Per il momento non si sa chi possano essere i componenti del cast, anche se è di certo stata confermata la presenza della Fogliati.

I rumours avevano parlato – in un primo momento – di un possibile riadattamento della serie per la fascia del primo pomeriggio, ma alla fine si è optato per la solita programmazione. I nuovi episodi verranno infatti trasmessi di sera, proprio com’è successo nelle precedenti due stagioni, che sono state tra l’altro seguite da più di 3 milioni di telespettatori.

Il futuro di Mina Settembre

Al momento non è ancora stata annunciata la nuova stagione di Mina Settembre, la famosa fiction che vede come protagonista Serena Rossi e che è ambientata a Napoli. Non sono infatti previste le riprese per il nuovo capitolo della serie che, secondo le indiscrezioni, potrebbe tornare in tv nella stagione 2026/2027. Bisognerà quindi attendere prima di assistere alle vicende dell’assistente sociale, sempre alle prese con i numerosi casi da risolvere nella città di Napoli.

C’è da dire che la scorsa stagione è stata apprezzata dal pubblico, tanto che ha registrato una media complessiva di più di 4,3 milioni di telespettatori fissi a settimana, oltre che uno share che si è avvicinato alla soglia del 24%. L’attrice è però, in questo periodo, impegnata con un nuovo progetto e con il suo spettacolo teatrale, che la vedrà coinvolta per tutta l’estate in giro per l’Italia.

Quando va in onda Doc 4

Le indiscrezioni sulla nuova stagione di Doc dicono che la serie tv andrà in onda nella prossima primavera. Di recente sono stati confermati gli attori Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Giovanni Scifoni, che torneranno sul set per registrare le nuove puntate. Lo stesso Attore Scifoni – nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Telepiù – ha annunciato che le riprese inizieranno in autunno.