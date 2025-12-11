Programmazione Natale 2025 Rai: cosa succede a Domenica In, torna Marco Liorni

La programmazione televisiva nel periodo di Natale subisce sempre qualche modifica, le varie emittenti generalmente prevedono dei cambiamenti, offrendo contenuti che siano fruibili in momenti di vacanza, come film d’animazione o altro. Cosa accadrà per la Rai e per i programmi di successo come Domenica IN o Affari Tuoi?

In questo periodo natalizio ci sarà il grande ritorno di Marco Liorni, prevista anche la messa in onda di alcuni lungometraggi Disney amatissimi dal pubblico e molte altre novità.

Cosa andrà in onda nel periodo di Natale sulla Rai

Il palinsesto Rai per il periodo delle feste di Natale, a quanto pare, non prevede grandi cambiamenti, perlomeno per ciò che attiene i programmi più amati. La notizia che, infatti, farà felice il pubblico è che Domenica IN continuerà ad andare in onda, per il programma di Mara Venier non sono previste pause per il periodo di Natale.

Confermato anche l’appuntamento in acces prime time con Affari Tuoi, lo show di Stefano De Martino – che quest’anno ha dovuto fare i conti con il successo de La Ruota della Fortuna – non avrà pause e continuerà a tenere compagnia al pubblico di Rai1. Attesissimo il grande ritorno di Marco Liorni con l’evento straordinario de L’anno che verrà, che andrà in onda la sera del 31 dicembre per accompagnare il pubblico all’arrivo dell’anno nuovo. Con lui ci sarà anche Cristiano Malgioglio e altri big del panorama musicale italiano.

Ci sarà poi una serata evento del programma Stanotte a… dove Alberto Angela porterà i telespettatori in un meraviglioso viaggio per conoscere le meraviglie della città di Torino. La programmazione Rai per questo Natale 2025 ha scelto di puntare anche sui grandi classici Disney, il 19 dicembre in prima serata andrà in onda su Rai 2 Mulan, mentre il 31 dicembre sarà trasmesso Lilli e il vagabondo.

Nella fascia serale di Rai1, nel periodo delle feste, saranno mandati in onda due grandi classici Disney, Cenerentola e Biancaneve, per offrire così lungometraggi adatti a tutti la famiglia, da poter gustare in un momento di gioia e condivisione familiare. In prime time su Rai1, inoltre, ci saranno anche due serate evento del Circo di Montecarlo, altro show seguitissimo dai telespettatori.