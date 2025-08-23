Programmazione Mediaset: quando partono i programmi Dentro La Notizia, Forum, Mattino 5

Sul finire della lunga pausa estiva il palinsesto Mediaset sta per riaccendersi con l’avvio della programmazione autunnale. La proposta televisiva dell’azienda di Cologno Monzese su Canale 5 prevede una serie di programmi molto apprezzati dal pubblico, pronti a tornare a presidiare le varie fasce orarie nel daytime. Con qualche significativa novità.

Su tutte spicca Dentro la Notizia, il nuovo contenitore d’informazione affidato a un conduttore navigato come Gianluigi Nuzzi, da anni al timone di Quarto Grado. Dentro la Notizia si presenta come erede designato di Pomeriggio Cinque, ma con un taglio più centrato sull’approfondimento e sulle storie della cronaca nazionale.

A differenza di Rai 1, non ci sarà alcune partenza in blocco per il daytime 2025/2026 del daytime della rete ammiraglia Mediaset. La programmazione di Canale 5 nella prossima stagione si avvierà a blocchi, con date di partenza diversificate. Ecco quando partono Dentro la Notizia, Forum e Mattino 5.

Mediaset, le date di partenza di Dentro la Notizia, Forum e Mattino 5

Programmazione autunnale Mediaset dunque al nastro di partenza. Il primo show ad aprire le danze nella nuova stagione televisiva sarà proprio Dentro la Notizia. Il programma di informazione pomeridiana condotto da Gianluigi Nuzzi andrà a prendere il posto di Pomeriggio Cinque e sarà il primo a partire: appuntamento alle ore 17 di lunedì 1° settembre per l’esordio di Dentro la Notizia.

La settimana successiva sarà la volta del ritorno di Forum, la più longeva trasmissione di Mediaset. Alle 11 di lunedì 8 settembre, quando su Rai 1 si ripresenteranno i tradizionali programmi quotidiani (Unomattina. È Sempre Mezzogiorno, Storie Italiane e La Vita in Diretta che però potrebbe anticipare al 1° settembre), Barbara Palombelli aprirà nuovamente il tribunale di Forum a quarant’anni di distanza dalla prima edizione.

Il fine settimana successivo assisterà invece al debutto stagionale di Verissimo. Il talk show guidato da Silvia Toffanin, in onda alle 16:30 del sabato e della domenica, inaugurerà la sua trentesima edizione il 13 e il 14 settembre. Il giorno successivo (15 settembre) sarà il turno di Mattino 5 News, nuovamente nelle mani della rodata coppia composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci (che conducono il rotocalco della mattina dalla stagione 2016/2017). L’appuntamento è fissato alle 8.45 di lunedì 15 settembre.

A completare il daytime di Canale 5 provvederanno i programmi condotti da Maria De Filippi. La partenza di Uomini e Donne dovrebbe aver luogo alle 14:45 di lunedì 22 settembre, mentre Amici dovrebbe ripresentarsi al pubblico alle 14 di domenica 28 settembre. Dal giorno dopo, di conseguenza, dovrebbe partire anche la striscia quotidiana dal lunedì al venerdì dello storico talent, subito dopo Uomini e Donne.

La ripresa del daytime di Canale 5 avverrà dunque per gradi, secondo un percorso in grado di intrecciare nuove proposte e realtà consolidate. Riflettori sempre puntati sul ritorno dei volti più noti e familiari agli occhi del pubblico. Il tutto all’interno di un’offerta mediatica variegata che si rivela capace di combinare informazione, costume, intrattenimento, approfondimento e momenti di leggerezza.