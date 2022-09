L’adolescenza italiana sta per essere protagonista di una nuova serie, pronta a conquistare i cuori dei più giovani ma che siamo certi sarà seguita anche da un pubblico adulto. Parliamo di Prisma, la serie tv targata Prime Video presentata in anteprima mondiale Fuori Concorso al 75° Locarno Film Festival. Un progetto dietro cui ci sono degli sceneggiatori che di giovani italiani se ne intendono molto… Curiosi di saperne di più e conoscere Andrea, Marco e tutti gli altri personaggi di Prisma? Proseguite nella lettura!

Quando esce la serie tv Prisma? Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, ha confermato da tempo che la serie sarà interamente disponibile mercoledì 21 settembre 2022. Quel giorno, gli abbonati al servizio nei 240 Paesi in cui è attivo potranno vedere la nuova serie tv italiana.

Prisma, le foto della serie tv di Prime Video Guarda le altre 54 fotografie → Di cosa parla Prisma? È una serie di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

In tutto, gli episodi di Prisma sono otto, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Prima Video li rende disponibili tutti nello stesso giorno, mercoledì 21 settembre 2022.

I giovani attori ed attrici che compongono il cast della serie è in gran parte formato da ragazzi e ragazze alla loro prima esperienza davanti alle telecamere. Fa eccezione Lorenzo Zurzolo, interprete di Daniele, già visto in Baby ed in Una Pallottola nel Cuore. Va segnalata, inoltre, la presenza di Achille Lauro nei panni di se stesso in un cameo.

Mattia Carrano è Andrea e Marco, i due fratelli gemelli protagonisti

Lorenzo Zurzolo è Daniele

Caterina Forza è Nina

Chiara Bordi è Carola

LXX Blood è Vittorio

Matteo Scattaretico è Ilo

Zakaria Hamza è Sami

Riccardo Afan de Rivera Costaguti è Boncio

Flavia Del Prete è Zelia

Asia Patrignani è Jun

Elena Falvella Capodaglio è Micol

Andrea Giannini è il padre di Andrea e Marco. L’attore ha recitato anche in Un Professore

Autilia Ranieri è la madre di Andrea e Marco

Francesca Anna Bellucci è Marika

Pietro Sparvoli è Lucio

Shaen Barletta è Veronica

Emiliano Brugia è Manuel

Elisa Macchiesi è Francesca

Vittorio Aisa è Fabio-Coccolino

Francesco Pompilio è zio Don Michele

Filippo Valle è il preside

Gabriele Coppola è zio Vito

Martinus Tocchi è Gerardo

Cristina Todaro è la professoressa di Chimica

Leo Rivosecchi è Marcello

Gianmarco Lucia e Andrea Luca Gagliardi sono i body double di Andrea e Marco

La serie tv vede anche la partecipazione straordinaria di Achille Lauro, che interpreta se stesso in un cameo nel corso degli episodi. Non solo: l’artista ha anche scritto un brano, “Mattoni”, che fa parte della colonna sonora della serie tv.

Dietro Prisma c’è un regista che conosce molto bene il mondo degli adolescenti italiani: Ludovico Bessegato, che ha anche diretto le prime quattro stagioni di Skam Italia e scritto anche la quinta insieme ad Alice Urciolo. Anche quest’ultima è sceneggiatrice di Prisma, nata da una loro idea con Giulio Calvani.

A proposito di come è nato Prisma, Bessegato ha spiegato l’esigenza di cimentarsi con un racconto originale italiano (Skam è un remake di una serie norvegese):

“[Volevo fare] qualcosa che dimostrasse che non eravamo stati solo dei bravi adattatori ma eravamo in grado di offrire una nostra prospettiva su quel mondo. Siamo partiti da un fatto. Tutti quegli anni ad incontrare persone più giovani di noi ci avevano mostrato chiaramente come molti dei dualismi che fino alla mia generazione erano stati dei

dogmi inscalfibili, per loro non lo erano più. E non parliamo solo di orientamento sessuale e identità. Parliamo di una generazione che sembra vivere e scegliere gli spazi di mezzo nel senso più esteso possibile. Una generazione e un mondo in cui lo stesso concetto di diversità sembra non essere più in grado di descrivere il reale. Perché se non c’è più convergenza rispetto a un’idea di normalità, non può esserci nemmeno rispetto a quella di diversità. Non più normali, non più diversi. Solo un’infinità di esistenze uniche. Abbiamo preso a prestito l’immagine del Prisma

ottico, che riesce a scomporre la luce, solo apparentemente bianca, nell’infinito spettro di colori che la compone. Il bianco, il canone, non esiste. È solo una sintesi affollata”.