Dopo il successo di critica e pubblico della prima stagione, uscita su Prime Video due anni fa, Prisma 2 è pronto a riprendere da dove aveva lasciato, ovvero da quel finale aperto su cui i fan hanno discusso in questi mesi. Ora è giunto il momento di scoprire cosa succederà tra Andrea (Mattia Carrano) e Daniele (Lorenzo Zurzolo) su quel pullman oltre che, ovviamente, a tutti gli altri personaggi di questo appassionante teen drama italiano. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Prisma 2, quando esce?

La seconda stagione di Prisma esce giovedì 6 giugno 2024 in esclusiva su Prime Video.

A che ora esce Prisma 2?

Solitamente, Prime Video fa uscire le proprie novità alle 09:00 (ora italiana) del giorno stabilito.

Prisma 2, anticipazioni trama

Prisma 2, le foto della seconda stagione Guarda le altre 29 fotografie → Dopo un intenso finale di stagione, tornano le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (Carrano) insieme ai loro amici Daniele (Zurzolo), Nina (Caterina Forza), Carola (Chiara Bordi) e tutti gli altri. Nel secondo capitolo della serie young adult, i ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinito che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile.

Prisma 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di Prisma 2 sono otto, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Prime Video li rende disponibili tutti nello stesso giorno, giovedì 6 giugno 2024.

Prisma 2, il cast

© Francesco Ormando

Il cast della seconda stagione di Prisma conferma quello della prima stagione, quindi i giovanissimi attori ed attrici che proprio con questa serie hanno debuttato sul set. Oltre a loro, però, sono previste anche delle new entry.

Mattia Carrano è Andrea e Marco, i due fratelli gemelli protagonisti;

è Andrea e Marco, i due fratelli gemelli protagonisti; Lorenzo Zurzolo è Daniele;

è Daniele; Caterina Forza è Nina;

è Nina; Chiara Bordi è Carola;

è Carola; LXX Blood è Vittorio;

è Vittorio; Matteo Scattaretico è Ilo;

è Ilo; Zakaria Hamza è Sami;

è Sami; Riccardo Afan de Rivera Costaguti è Boncio;

è Boncio; Flavia Del Prete è Zelia;

è Zelia; Asia Patrignani è Jun;

è Jun; Elena Falvella Capodaglio è Micol;

è Micol; Andrea Giannini è il padre di Andrea e Marco;

è il padre di Andrea e Marco; Autilia Ranieri è la madre di Andrea e Marco;

è la madre di Andrea e Marco; Francesca Anna Bellucci è Marika;

è Marika; Shaen Barletta è Veronica;

è Veronica; Francesco Pompilio è zio Don Michele;

è zio Don Michele; Filippo Valle è il preside;

è il preside; Martinus Tocchi è Gerardo;

è Gerardo; Leo Rivosecchi è Marcello;

è Marcello; Nico Guerzoni è Raffa;

è Raffa; Ludovica Rubino è Susi;

è Susi; Elisa Qiu Tian Scenti è Akemi;

è Akemi; Andrea Giammarino è Jacopo;

è Jacopo; Giorgia Lepore è la madre di Carola;

è la madre di Carola; Pietro Sparvoli è Lucio Tramontozzi;

è Lucio Tramontozzi; Elisabetta Anella è Camilla;

è Camilla; Cristiano De Vitis è Sebastiano.

Prisma 2, regista e sceneggiatori

© Francesco Ormando

Anche gli episodi di Prisma 2 sono diretti da Ludovico Bessegato (già dietro Skam Italia), che ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, con Francesca Scialanca (Noi siamo leggenda).

“Nel mondo di oggi intimità e privato sono concetti friabili”, ha commentato Bessegato. “Le esposizioni individuali diventano, che lo si voglia o meno, degli atti pubblici, incontrollabili. Scandalosi, politici, militanti, divisivi o polarizzanti, capaci di cambiare in pochi passaggi la propria immagine pubblica e la propria percezione di sé. Il mondo di una persona nata nel nuovo millennio è un mondo molto diverso da chi è nato anche solo un decennio prima. È un enorme spazio pubblico dove il successo e il fallimento, la vergogna e l’orgoglio, la gogna e la militanza si intrecciano, si contaminano e si accelerano a vicenda. La seconda stagione di Prisma prova a raccontare questa accelerazione e l’inevitabile confronto che ognuno dei personaggi dovrà avere con il mondo esterno e le sue reazioni. Un grande coming out collettivo, nel senso più esteso del termine. Che, di nuovo, produrrà nei nostri protagonisti e nei nuovi personaggi che li affiancheranno dolori immensi e felicità sterminate. Un grande e coloratissimo prisma di contraddizioni, frutto di tutto quello che ho visto in sette anni trascorsi ad osservare e raccontare quel meraviglioso laboratorio di sperimentazione che è l’adolescenza. L’adolescenza è la frontiera. È il momento in cui l’essere umano è più capace di guardare oltre sé stesso. Dove c’è il sublime, l’ignoto, il mostro. E soprattutto l’amore. Più di tutto e nonostante tutto.”

A produrre, Rosario e Maddalena Rinaldo di Cross Productions, in collaborazione con Prime.

Prisma serie tv, location

© Francesco Ormando

Anche la seconda stagione è ambientata principalmente a Latina e in provincia.

Prima 2, il trailer

Ecco il trailer ufficiale di Prisma 2:

Prisma 3 si farà?

Prime Video non si è ancora espresso su una terza stagione di Prisma: molto dipenderà dal successo della seconda stagione e dalla volontà di Bessegato di proseguire il racconto dei personaggi.

Dove vedere Prisma 2?

È possibile vedere Prisma 2 solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Da aprile 2024 nei contenuti sono inseriti alcuni spot pubblicitari: per eliminarli bisogna aggiungere 1,99 euro al mese.