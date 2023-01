Il mese di Febbraio 2023 su Prime Video vedrà il consueto mix di serie tv, documentari, prodotti factual d’intrattenimento come il Dinner Club disponibile dal 17 febbraio e in attesa di Lol 3 a marzo. Tra le serie tv spiccano Carnival Row con la seconda e ultima stagione e l’atteso thriller/comedy The Consultant. Tra i documentari Sento ancora la Vertigine su Elodie. A febbraio sulla piattaforma arrivano dei caroselli di titoli scelti da alcuni artisti come Lillo, Sabrina Ferilli e Achille Lauro.

Prime Video le serie tv di Febbraio 2023

1 Mercoledì

Love Bugs .s1, la sketch comedy con Fabio De Luigi e Michelle Hunzkier

3 Venerdì

Harlem s.2 (2 episodi a settimana): creata da Tracy Oliver, prodotta da Universal e Amazon Studios. Nella seconda stagione ritroviamo Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

16 Giovedì

The Shield s.1-7

17 Venerdì

Carnival Row s.2 (e ultima): torna la serie fantasy-drama con Orlando Bloom e Cara Delevingne ambientata in un mondo in cui umani e personaggi fantastici convivono. Dopo gli eventi della prima stagione con i soprannaturali rinchiusi in una sorta di ghetto, Philo deve cercare di risolvere gli omicidi prima che la situazione degeneri mentre Vignette e i Black Raven sono decisi a vendicarsi.

Star Trek: Picard s.3 (episodi settimanali): torna il comandante interpretato da Patrick Stewart

24 Venerdì

The Consultant s.1: thriller e dark comedy si fondono nella serie tratta dal romanzo di Benley Little e interpretata da Christoph Waltz. Al centro un nuovo consulente Regus Patoff (Christoph Waltz), assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

Island s.1: serie fantasy-action coreana,Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera. Miho è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri.

Gli anime

14 – Demon Slayer – Kimetsu no yaiba s.2 sottotitolata

17 – Gintama s.1

20 – Lamù la ragazza dello spazio

27 – Overlord

Le serie tv in scadenza

Streghe dalla prima all’ottava stagione non sarà più disponibile dal 6 febbraio; Hawaii Five-0 dal 14 febbraio (dalla prima alla sesta stagione); ER non sarà più disponibile dal 28 febbraio.

Prime Video Febbraio 2023 non solo serie tv

Il 3 febbraio il documentario Federico Chiesa – Back on track che racconta la storia del percorso di guarigione del talento della Juventus dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro il 9 gennaio 2022. Il 10 arriva la seconda stagione de La Fattoria Clarkson.

Molto attesa la seconda stagione di Dinner Club con lo chef Carlo Cracco che ha portato in giro per l’Italia alla scoperta di sapori e tradizioni del nostro paese, Antonio Albanese, Marco Giallini, Paola Cortellesi e Luca Zingaretti. A loro si uniscono Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto reduci della prima stagione. Sei nuove puntate divise 4 il 17 febbraio e le ultime due il 24 febbraio. In ciascuna puntata dopo i diversi viaggi tra Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia, i vip di ritrovano a cena con Cracco.

Il 20 febbraio arriva la docuserie Marc Marquez: All In dedicata alla storia dell’8 volte campione del mondo, tornato alle corse dopo due anni fermo per infortunio. Grazie a un accesso privilegiato, la docuserie mostra il lato più privato di Marc: i rischi di un’operazione e il lungo cammino per la guarigione, le sofferenze di un campione che non è più in grado di competere ai più alti livelli oltre al sostegno continuo di famigliari e amici, ma soprattutto la sua abilità di superare le avversità e gareggiare nuovamente per il podio.

Sempre il 20 Sento ancora la vertigine, il racconto di Elodie alla ricerca della canzone giusta per Sanremo.