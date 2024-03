Anche Prime Video ha deciso di inserire la pubblicità nei film e nelle serie tv a disposizione dei propri abbonati. La novità entrerà in vigore a partire dal 9 aprile 2024.

Stando alla comunicazione arrivata a tutti i clienti Prime, i film e le serie tv di Prime Video includeranno “un numero limitato di annunci pubblicitari” e “significativamente inferiore rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming”.

I motivi della decisione risiedono nella volontà di Prime Video di continuare ad investire “in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo”.

Prime Video, però, metterà a disposizione anche un’alternativa per quei clienti che non vogliono assolutamente interruzioni pubblicitarie. Pagando un supplemento di 1,99 euro al mese, infatti, i clienti Prime non avranno la pubblicità anche se gli eventi dal vivo, come le competizioni sportive ad esempio, e i canali aggiuntivi potranno continuare ad includere annunci pubblicitari.

Prime Video: la pubblicità nei servizi di streaming

La pubblicità nei servizi di streaming, ormai, è una realtà consolidata.

Prime Video, infatti, andrà a fare compagnia a Netflix, Disney+, NOW e Discovery+ che già hanno inserito i piani con pubblicità tra le opzioni disponibili.

Netflix, ad esempio, ha il piano Standard con pubblicità, al costo di 5,49 euro al mese, che consiste in pochi minuti di spot pubblicitari ogni ora.

Il piano Standard con pubblicità di Disney+, invece, costa 5,99 euro al mese anche se, in questo periodo, è in corso un’offerta, valida fino al prossimo 14 marzo, grazie alla quale il piano in questione costa 1,99 euro al mese per 3 mesi.

Su Discovery+, invece, il piano Intrattenimento (con pubblicità) costa 2,89 euro al mese, disponibile dal 4 maggio 2022, che permette l’accesso a tutti i contenuti di intrattenimento con una quantità limitata di annunci pubblicitari.

Anche NOW, infine, da settembre 2023, ha lanciato un piano base più economico con pubblicità anche nei contenuti on demand, affiancato da un piano Premium, invece, privo di interruzioni pubblicitarie.