Il mese di Giugno 2022 su Prime Video si apre con gli episodi finali di Bang Bang Baby. Infatti dopo due diversi rinvii improvvisi (che vi abbiamo raccontato qui) il 31 maggio i 5 episodi finali della serie sono stati finalmente caricati sulla piattaforma di streaming e quindi il suo arrivo si riflette anche sul mese di giugno. Sarà un mese “da ragazzi” con l’arrivo dei The Boys ma anche romantico con L’estate nei tuoi occhi.

Prime Video Giugno 2022 le serie tv in arrivo

3 Venerdì

The Boys s.3 – primi tre episodi, poi rilascio settimanale fino all’8 luglio.

Torna il tentativo di controllare l’ego dei supereroi gestiti dalla società Vought e in particolare dei Seven, ormai corrotti e dediti alle peggiori abitudini. Jensen Ackles è la novità della nuova stagione.

10 Venerdì

Fairfax s.2 torna la serie animata che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. Adattarsi o distinguersi?

17 Venerdì

The Summer I Turned Pretty – L’estate nei tuoi occhi s.1

Drama multigenerazionale su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, un racconto di formazione sull’amore, le prime rotture e la magia di un’estate perfetta. La serie è creata da Jenny Han autrice della trilogia di romanzi Young Adult.

24 Venerdì

Chloe – Le maschere della verità s.1

Serie della BBC, al centro Becky Green che da tempo spia la vita di Chloe sui social media, una vita di successo tra amici, lavoro e marito adorante, così diversa da quella di Becky che si prende cura della madre affetta da demenza, alla periferia di Bristol. Quando Chloe muore Becky assume una nuova identità per scoprire cosa è successo a Chloe ma ben presto la ragazza rischia di perdersi in questa sua nuova identità.

Prime Video Giugno 2022 le serie tv in scadenza

Anche a giugno alcune serie tv scadono nel catalogo di Prime Video. Dopo aver perso serie tv come Bull, Grey’s Anatomy, South Park, a giugno scadranno le 4 stagioni di The Magicians, l’ultimo giorno utile è il 14 giugno. Invece il 6 giugno scadranno le prime 3 stagioni di MacGyver, la versione reboot.

Prime Video Giugno 2022 oltre la fiction

Non solo serie tv di fiction a Giugno su Prime Video. Il 24 giugno arriva il reality The One That Go Away, un dating show presentato da Betty Who in cui sei persone sono in cerca della propria anima gemella e per farlo viene loro offerta la possibilità di esplorare le connessioni perse attraverso The Portal.

Tante le novità sia dal mondo anime che animazione per ragazzi. Dal 1° giugno arriva la terza stagione di Naruto (seguito il 26 giugno dalla quarta) e per i più piccoli Summer & Todd: L’allegra Fattoria. Dal 17 giugno arrivano gli episodi dal 14 al 26 di World of Winx, dal 23 giugno sarà la volta della prima stagione di Change!! Shin Getter Robo L’ultimo giorno del mondo. Il 25 giugno arriva Bleach 15, il 30 Shin Getter Robo vs Neo Getter Robo.

Prime Video Giugno 2022 le segnalazioni dai Channel

Su Prime Video è possibile abbonarsi ai Channels che offrono contenuti diversi che finiscono per aggiungersi al nostro catalogo Prime Video. Tra questi c’è anche STARZPLAY che a giugno, dal 12, prevede la novità Becoming Elizabeth il racconto della giovane Elizabeth Tudor prima di diventare Elizabeth I.

Sul canale Discovery+ dal 28 giugno arriva Tailor Made – Chi ha la stoffa il talent sulla sartoria con Tommaso Zorzi. Su History Play dal 1° giugno c’è L’Italia delle novi con Beppe Severgnini mentre su Crime+Investigagion è la volta di Mostri senza nome – Milano che racconta alcuni dei casi criminali irrisolti della città.