Prime Video le serie tv a Gennaio 2023: Sono Lillo, Hunters 2

Il mese di Gennaio 2023 su Prime Video si apre con l’arrivo di Sono Lillo l’attesa serie con protagonista Lillo Petrolo ormai lanciatissimo nel mondo Amazon dopo il successo di Lol. Tra realtà e finzione la serie racconta la storia di Lillo che cerca di liberarsi del personaggio di Posaman. A gennaio 2023 arriva anche la seconda stagione di Hunters, che sarà anche l’ultima per la serie sui cacciatori di nazisti. Tra le serie tv annunciate in scadenza a gennaio ci sono le quattro stagioni di Unforgettable che resteranno disponibili fino al 9 gennaio, le 4 di Mr. Robot fino al 14 gennaio e le 9 di Stargate fino al 30 gennaio. Inoltre Prime Video ha anticipato l’arrivo dal 17 febbraio di Carnival Row s.2 (ultima stagione) e Star Trek: Picard s.3, mentre dal 3 marzo ci sarà Daisy Jones & The Six.

Prime Video le serie tv di Gennaio 2023

1 Domenica

Supernatural s.15

5 Giovedì

Sono Lillo s.1, la serie in 8 episodi prodotta da Lucky Red, diretta da Eros Puglielli, con Lillo nei panni di una versione di finzione di se stesso, intrappolato nel ruolo di Posaman. Quando la moglie non sopporta più questo suo invadente personaggio, Lillo decide di abbandonare il costume di Posaman. Ma la vita “borghese” non sarà così semplice. Nel cast Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Marco Marzocca, Paolo Calabresi e guest star di puntata come Corrado Guzzanti, Edoardo Ferrario, Valerio Lundini.

6 Venerdì

The Rig s.1: una misteriosa nebbia avvolge la piattaforma petrolifera di stanza al largo della costa scozzese, colpita anche da violente scosse. Il gruppo deve cercare di capire cosa stia succedendo e soprattutto sopravvivere.

13 Venerdì

Hunters s.2 (ultima stagione): tornano i cacciatori di nazisti negli anni ’70; dopo il deragliamento di alcune loro imprese in Europa i cacciatori si riuniscono per rintracciare Hitler nascosto in Sud America. Nel cast della serie creata da David Weil tornano Al Pacino, Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton.

22 Domenica

Un medico in Famiglia s.5-10

Prime Video Gennaio 2023 non solo serie tv

Tralasciando i film in arrivo a Gennaio 2023 su Prime Video, nel corso del mese oltre alle serie tv, sono in arrivo anche altre produzioni tra documentari, show e titoli anime. Il 3 gennaio sarà disponibile lo spettacolo La Befana vien di Pintus, varietà con Angelo Pintus e diversi ospiti come Francesco Cicchella, Malika Ayane, Maurizio Casagrande e Leonardo Fiaschi.

Il 20 gennaio arriva la seconda stagione di La Leggenda di Vox Machina una produzione Amazon Studios e Critical Role. Dopo aver salvato il regno dal male, Vox Machina deve salvare ancora una volta il mondo sconfiggendo un gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. Inoltre il 15 gennaio arriva Sfondamento dei cieli Gurren Lagann e il 27 gennaio Overlord.