Manca poco più di un mese alle Primarie PD, fissate – senza non poche difficoltà – a domenica 26 febbraio 2023. Candidati alla segreteria del Partito Democratico, lasciata vacante da Enrico Letta dopo la sconfitta elettorale dello scorso settembre, sono Paola De Micheli, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Stefano Bonaccini e tutti e quattro saranno presenti nella puntata di Mezz’ora in più di oggi, domenica 22 gennaio, in onda su Rai 3 a partire dalle 14.30. Il format del confronto elettorale è ormai in disuso in tv, dal momento che ormai da tempo i politici si sottraggono al faccia a faccia in diretta e in contemporanea. Tra norme di ‘par condicio’ che impongono la presenza di tutti i candati, la scarsa disponibilità dei leader ad affrontare domande terze e risposte altrui, abituati ormai a una comunicazione social senza contraddittorio e a salotti tv in cui basta fare un po’ di caciara per distrarre, sciorinando slogan e accusando gli altri, si è perso ormai un contributo importante alla formazione dell’opinione pubblica, all’analisi dei programmi elettorali delle compagini in ballo, alla ricerca delle contraddizioni e delle promesse puramente elettorali, talvolta facilmente evidenziabili ancor prima di essere messe alla prova del Governo.

Fatto sta che ormai da tempo solo le Primarie PD offrono ‘il brivido’ del confronto diretto in tv dei candidati, in questo caso non Premier, ma Segretari. Certo, nulla di paragonabile a un faccia a faccia tra esponenti di partiti diversi alla vigilia di elezioni politiche o amministrative, ma resta uno dei pochi ‘baluardi’ della discussione politica pubblica, non mediata esclusivamente tramite i propri profili social. Non solo comizi rivolti ai propri follower, ma un minimo di confronto aperto anche a chi ‘guarda’ ad altri candidati.

Il confronto è ospitato da Lucia Annunziata nella puntata di oggi, domenica 22 gennaio 2023, anche se non ne è il contenuto esclusivo: oltre al confronto tra i quattro candidati alle Primarie PD, infatti, la puntata affronterà anche l’arresto di Matteo Messina Denaro, l’andamento della guerra in Ucraina dopo il vertice del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina che si è riunito nella base Nato di Ramstein, in Germania. Ospiti della Annunziata, oltre a Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein, ci saranno lo storico John Dickie, il giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi e il presidente di Fincantieri Claudio Graziano.