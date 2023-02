Con oggi si entra nell’ultima settimana prima del voto nei gazebo per le primarie del PD. Questa sera dunque andrà in scena su Sky TG24 l’unico confronto fra quelli che saranno i due candidati che si contenderanno alla fine la segreteria del Partito Democratico, ovvero Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ed Elly Schlein, attuale deputata del PD alla Camera, dopo aver partecipato alle elezione politiche dello scorso 25 settembre, che l’hanno dunque costretta a lasciare l’incarico di Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che ricopriva dal 28 febbraio 2020.

Una sfida, quella che vedrà contrapporsi Bonaccini e Schlein non solo domenica, ma già questa sera in tv, fra due persone che, seppur provenienti da esperienze politiche diverse e non sovrapponibili, si sono conosciute bene soprattutto negli ultimi due anni, quando hanno lavorato, fino a pochi mesi fa, fianco a fianco nell’amministrazione della Regione Emilia-Romagna. Ora la sfida si sposta a livello nazionale all’interno delle mura del PD, dove Schlein è di fatto da poco rientrata, tornandosi a tesserare solo nelle scorse settimane, dopo che era uscita dal partito nel 2015, in dissenso con la linea politica dell’allora segretario Matteo Renzi.

Questa sera a moderare il confronto che andrà in scena su Sky TG24 dalle 20:30 sarà Fabio Vitale, che farà confrontare i due candidati alla segreteria del PD sui più svariati temi che potranno spingere gli elettori e dunque non solo i tesserati del Partito Democratico – che si sono già espressi tramite il voto nei circoli – a votare per uno dei due candidati piuttosto che per l’altro. Il duello televisivo di questa sera, che segue un primo confronto fra i quattro candidati alla segreteria avvenuto alcune settimane fa da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, potrà ribaltare il risultato di questa contesa o si rivelerà irrilevante nell’ottica della sfida per le primarie del PD?