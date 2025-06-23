“Prima dell’Isola dei Famosi siamo andati a cena e…”. La confessione di Cruciani e Cristina Plevani

Nella puntata del 18 giugno de L’Isola dei Famosi 2025 è emerso un aneddoto sorprendente riguardante Giuseppe Cruciani e l’ex gieffina Cristina Plevani, naufraga di questa edizione. Durante la fase finale delle nomination, si è accesa una conversazione ironica ed esplosiva tra i due ospiti, lasciando il pubblico in studio e a casa a bocca aperta.

Cristina Plevani è diventata nota al grande pubblico nel 2000, quando vinse la prima edizione del Grande Fratello. Il momento chiave è avvenuto mentre la conduttrice Veronica Gentili moderava la discussione sulle nomination: Plevani si era ritrovata al televoto all’ottava puntata, circostanza abbastanza inaspettata. Cruciani ha interpretato la situazione: secondo lui, Cristina possiede un carattere “arcigno”, che potrebbe dispiacere a qualcuno, ma è anche indicativo di determinazione. Una volta nominata, quindi, si capisce che questo atteggiamento l’ha resa una concorrente temuta dai suoi compagni d’avventura.

Lo scambio sulla cena

Inaspettatamente, Veronica Gentili ha stuzzicato il giornalista: “Se andate a cena tu e Cristina, chi paga?”. Cruciani ha risposto candidamente: “Siamo già stati a cena”. La reazione è stata di sorpresa generale sia in studio che dai concorrenti collegati dall’Honduras. Cristina ha confermato con un sorriso malizioso: solo l’uomo sa chi ha pagato, ma probabilmente è stato lui. “È stato lui, ho anche mangiato una buona bistecca”, ha svelato la naufraga.

La curiosità del pubblico è cresciuta quando la Gentili ha chiesto se tra loro fosse scattata una scintilla. Plevani, ridendo, ha risposto con chiarezza: “No, non c’è nessun amore tra noi. Siamo due stronzi”. Ma ha aggiunto con genuinità “Lo dico io, nel senso anche simpatico”. In altre parole, li accomuna una certa affinità caratteriale, non un legame romantico.

Questo siparietto ha suscitato curiosità non solo per ciò che ha rivelato, ma per il clima di spontaneità che si è creato tra ospite e naufraga. Un momento inaspettato, simile a un momento “da dietro le quinte”, che ha reso la puntata più umana e meno impostata. E lo ha fatto grazie alla schiettezza di entrambi: la disponibilità di Cruciani a parlare liberamente e l’irriverenza autoironica di Plevani hanno dato vita a una scena leggera, ma al tempo stesso rivelatrice .

Resta da vedere se il pubblico vorrà approfondire questo lato inedito dei due personaggi, sicuramente non banali. Per ora, tra battute, cene ormai passate e dichiarata simpatia, Cruciani e Plevani hanno regalato una scena divertente quanto rara: due persone diverse, con rispetto e affinità caratteriale, libere di definire se stesse “due stronzi” in accezione simpatica.