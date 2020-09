Trump e Biden alla prova del dibattito televisivo: tutto pronto per il primo faccia a faccia televisivo tra i principali candidati delle Presidenziali USA 2020 in programma per oggi, martedì 29 settembre, e già attesissimo. A rendere ancora più interessante uno dei momenti clou della campagna elettorale c’è senza dubbio la bufera che si è scatenata su Trump grazie allo scoop del New York Times che documenterebbe 10 anni di tasse evase per il Presidente in carica. E si sa che in USA con le tasse non si scherza. In questo clima già piuttosto rovente perTrump cade quindi il primo dei tre dibattiti programmati tra lui e il rivale democratico, al momento in testa ai sondaggi elettorali, ma sul filo del rasoio per quel che riguarda i numeri che davvero contano, quelli dei Grandi Elettori.

Ma come e quando si svolgono i faccia a faccia tra Trump e Biden?

Si parte, come detto, questa sera, martedì 29 settembre, dalle 21.00 alle 22.30 EDT (fuso orientale negli USA, per intenderci, le 3 di notte in Italia) in diretta dalla Case Western Reserve University a Cleveland, in Ohio: modera il giornalista di Fox News Chris Wallace. Il format prevede sei segmenti, di circa 15 minuti ciascuno, ognuno dedicato a un diverso argomento introdotto dal moderatore: il menu prevede la pandemia, la questione razziale, le nuove nomine alla Corte Suprema, l’andamento dell’economia, la correttezza delle elezioni. Difficile che dal moderatore arrivi qualche riferimento all’inchiesta del NYT: ci si può aspettare che sia Biden a lanciare qualche ‘frecciatina’ all’avversario.

Come seguire il primo dibattito Trump-Biden in Italia?

A trasmettere in diretta il primo faccia a faccia ci pensa Sky Tg24 (DTT, 50) con una diretta al via intorno alle 2.30 della notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre accompagnata da un pre e post dibattito condotto da Renato Coen, affiancato da ospiti e commentatori in studio e in collegamento. Si parte una mezz’ora prima del faccia a faccia per entrare nel clima e subito il confronto un’altra mezz’ora per commentare quanto successo e per delineare cosa potrà succedere negli altri due incontri, già fissati.

Il secondo faccia a faccia, infatti, si terrà il 15 ottobre presso l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami, con Steve Scully di C-SPAN a fare da moderatore, mentre il terzo e ultimo confronto tv andrà in onda il 22 ottobre, davvero a pochi giorni dall’Election Day del 3 novembre, live dal Curb Event Center nella Belmont University di Nashville, Tennessee, con Kristen Welker di NBC nel ruolo di moderatrice.

Per gli appassionati dei dibattiti elettorali e soprattutto delle Presidenziali USA un appuntamento da non perdere, anche se in notturna.