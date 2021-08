Presadiretta è uno dei principali programmi di approfondimento giornalistico della Rai 3 del direttore Franco Di Mare. In onda dal febbraio del 2009, la trasmissione torna dal 30 agosto in prima serata, di fatto divenendo una delle produzioni che apre la stagione televisiva 2021-2022. Alla conduzione come sempre il giornalista Riccardo Iacona.

Presadiretta 2021: quando va in onda

Presadiretta va in onda dal 30 agosto ogni lunedì su Rai3 in prima serata subito dopo la soap opera Un posto al Sole. Quella prevista in palinsesto sarà la venticinquesima edizione. La precedente, sul piccolo schermo nel febbraio e marzo di quest’anno, prevedeva otto puntate, mentre non sappiamo quante ce ne saranno nella prossima. Sicuramente poi tornerà all’inizio del 2022 con un nuovo ciclo di episodi, sempre allo stesso orario sulla stessa rete. Solitamente viene trasmesso in replica il sabato pomeriggio subito dopo Tv Talk.

Presadiretta 2021: argomenti

Il programma dal punto di vista dell’approccio giornalistico è molto simile al blasonatissimo Report. Entrambi si occupano infatti di temi di stretta attualità oppure di argomenti caduti nel dimenticatoio da riportare all’attenzione dei media. Nel corso della venticinquesima edizione, Riccardo Iacona si è occupato naturalmente del Covid, ma anche di sanità, Amazzonia. ‘ndrangheta, Recovery Fund, traffico di armi. In questi anni tuttavia ha anche affrontato questioni come la crisi demografica italiana, il gioco d’azzardo, l’immigrazione, la dipendenza dai farmaci, la Terra dei Fuochi, omeopatia, estrema destra, Isis, crisi idrica, cambiamento climatico, il caso di Giulio Regeni, Ogm, la latitanza di Matteo Messina Denaro, terremoti, Metodo Stamina, tagli alla scuola, trasporto pubblico, pensioni, Spending Review, pesca selvaggia, Xylella, evasori fiscali, unioni civili, caccia all’oro.

Presa Diretta: streaming

La trasmissione condotta da Riccardo Iacona è disponibile su Rai3 ma anche in streaming su Raiplay sia durante la messa in onda che nei giorni successivi.