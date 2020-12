La cerimonia di consegna del Premio Tenco 2020 si è svolta nei giorni scorsi e ha offerto una serata di musica di alto profilo che andrà in onda questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle 23.25 su Rai 3. La lista dei vincitori è nota da luglio, ma la cerimonia di premiazione è stata l’occasione di raccogliere a Sanremo gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana e un’opportunità per rivederli esibirsi live su un palco, in un’annata che ha visto del tutto cancellata la stagione degli spettacoli live, ovviamente concerti inclusi. E mentre si cerca di riprogrammare interi tour a partire dalla seconda metà del 2021, nella speranza di fermare la pandemia o quantomeno di renderla più gestibile, la scena musicale italiana cerca angoli di speranza, che passano anche per eventi che oggi più che mai acquistano un valore particolare.

Ma entriamo nel merito di questa edizione del Tenco 2020, ospitato dal Teatro Ariston di Sanremo, e condotto per la tv da Gino Castaldo e Pino Strabioli. Ricordiamo che vengono assegnati Premi e Targhe Tenco, votate dalla più ampia giuria di giornalisti e critici musicali. I premi sono destinati a due diverse categorie, ovvero i cantautori e operatori culturali: per la prima categoria premiati Vasco Rossi e Sting, che si esibirà in coppia con Zucchero nella loro ‘September’; il Premio Tenco 2020 va anche a Vincenzo Mollica nell’anno del suo pensionamento. Nasce quest’anno il Premio GrupYorum, in omaggio all’omonima band turca perseguitata dal regime di Erdogan, che ne ha proibito qualunque concerto e ha incarcerato alcuni dei suoi membri: a riceverlo per primo sarà il cantautore e musicista egiziano Ramy Essam, rifugiato politico in Finlandia.

LA TARGA TENCO VA A BRUNORI SAS

Ma veniamo alle premiazioni e allo spettacolo. Sul palco si alterneranno i tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2020: il riconoscimento per il Miglior Album in Assoluto è andato a Brunori SAS per Cip! è canterà Al di là dell’amore; Miglior opera prima a Paolo Jannacci per Canterò, mentre Tosca vince sia per la Migliore Canzone (Ho amato tutto, scritta da Pietro Cantarelli e presentata a Sanremo 2020) sia come Miglior Interprete con Morabeza. Il Miglior Album in Dialetto è Napoli 1534, tra moresche e villanelle della Nuova Compagnia di Canto Popolare, mentre il riconoscimento come Miglior Album Collettivo a Progetto è andato ex-aequo a Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti… di Guccini e Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero: a presentarli, e cantarli, Francesco Guccini, Francesco Gabbani e Malcom Pagani per il primo e Vittorio De Scalzi, Gianni Siviero, Gigliola Cinquetti per il secondo. Ad aprire la serata, però, sarà Morgan al piano per cantare Lontano, Lontano.

