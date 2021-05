Dopo che l’ultima edizione era stata mostrata solamente in streaming sul sito di Rai Cultura, quest’anno il Premio Campiello, nella sua serata finale, tornerà in diretta su Rai 5. La serata avrà, per il secondo anno consecutivo, una location rigorosamente all’aperto: ad accogliere gli scrittori candidati al Premio sarà l’Arsenale di Venezia, considerato dagli organizzatori un “luogo simbolo dell’ingegno dei veneziani e del loro saper fare”. Alla conduzione tornerà invece Andrea Delogu, che era stata già chiamata a presentare la premiazione di due anni fa, che si tenne nell’allora abituale cornice del Teatro La Fenice a Venezia.

La serata finale della cinquantottesima edizione fu invece affidata lo scorso settembre a Cristina Parodi, che guidò la premiazione che incoronò come vincitore del Premio Campiello Remo Rapino con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. L’evento non fu mostrato in diretta televisiva, ma venne riproposto attraverso il docufilm Visioni due settimane dopo in prima serata su Rai 5. La finale invece di sabato 4 settembre tornerà a essere tramessa live dal canale diretto da Piero Corsini.

Andrea Delogu, che tramite alcuni tweet ha detto di essere “onorata e felice” per questa sua seconda partecipazione al Premio Campiello nelle vesti di conduttrice, presenterà nel corso della serata gli scrittori che si troveranno nella cinquina del premio istituito dagli Industriali del Veneto e oggi sostenuto da Confidustria Veneto e dalla Fondazione Campiello. Tale cinquina verrà annunciata a Padova venerdì 28 maggio, insieme al vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento assegnato a un autore all’esordio letterario.

A scegliere quali romanzi compariranno nella cinquina del premio letterario sarà la Giuria dei Letterati presieduta da Walter Veltroni, nella quale si segnalano quest’anno gli ingressi di Edoardo Camurri, scrittore, autore e conduttore televisivo, e di Daria Galateria, scrittrice, accademica e traduttrice. Sarà poi come sempre la Giuria dei Trecento Lettori a decretare il vincitore assoluto del Premio.