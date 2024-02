Premio Antenna d’oro 2024 a Roberto Sergio per i 70 anni della Rai

Sulla scia del successo del Microfono d’Oro, nasce lo scorso anno il “Premio Antenna d’Oro per la TV’ manifestazione dedicata ai personaggi del piccolo schermo, il cui atto conclusivo si consuma in Campidoglio. Anche quest’anno si è svolta dunque a Roma la manifestazione organizzata da Fabrizio Pacifici. Nell’ambito di un evento speciale dedicato ai settant’anni della Rai è stato insignito del Premio Antenna d’oro 2024 l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio.

L’ideatore del premio Fabrizio Pacifici e il segretario dell’Assemblea capitolina Fabrizio Santori hanno così voluto spiegare il premio odierno a Roberto Sergio:

“Abbiamo voluto sottolineare con questo premio un’occasione unica, come può esserlo solo la festa per i 70 anni della televisione italiana. Festeggiamo ribadendo l’attenzione delle istituzioni verso un prodotto di qualità, realizzato con elevati mezzi tecnologici e di centrale importanza, ieri come oggi e nel futuro, per la crescita sociale, culturale e economica dell’intero Paese. Il Premio Antenna d’Oro conferito a Roberto Sergio è un tributo al suo contributo al mondo della comunicazione e alla sua leadership nell’evoluzione e nell’innovazione della Rai”