Oggi, martedì 14 marzo, torna in campo la Champions League, con le ultime gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. Due i match in programma, tra i quali Porto-Inter, con i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi che partono dalla vittoria per 1-0 ottenuta all’andata a Milano.

Il match di oggi, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà proposto in diretta dall’ Estádio do Dragão in chiaro su Canale 5 (visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity) con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin. Porto-Inter sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Per il Biscione, il prepartita sarà visibile solo in streaming e sarà presentato da Benedetta Radaelli. Il post partita, invece, guidato da Alberto Brandi, andrà in onda su Canale 5, con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Per la pay tv, invece, pre e postpartita affidato a Champions League Show con Anna Billò. In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Da segnalare che oggi si gioca anche Manchester City-Lipsia. Si parte dall’1-1 maturato all’andata.

Per la cronaca, sarà la volta di Napoli-Eintracht Francoforte e di Real Madrid-Liverpool.

