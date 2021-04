Ospite in collegamento da Mazara del Vallo, Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha abbandonato repentinamente Pomeriggio Cinque, indispettito da una domanda di Roberto Alessi. L’avvocato era collegato oggi pomeriggio con Barbara d’Urso per commentare quanto avvenuto ieri nel corso dell’appuntamento sulla tv russa, al quale lui stesso aveva partecipato come rappresentante della famiglia di Denise.

In apertura di collegamento Frazzitta aveva ringraziato la d’Urso per l’attenzione dedicata in questi giorni agli sviluppi del caso, dopo la segnalazione fatta settimana scorsa a Chi l’ha visto? da una donna di origini russe che vive ora da anni in Italia:

Grazie per l’attenzione che avete mostrato in questi giorni: Piera vi ringrazia davvero tanto, ringrazia tutta la stampa nazionale.

Nel corso del collegamento, prima del finale turbolento, l’avvocato aveva già dimostrato segni di insofferenza quando la d’Urso aveva ricostruito erroneamente gli ultimi secondi di Denise prima della scomparsa: Frazzitta, infatti, ha voluto specificare che la bambina non stava giocando da sola fuori di casa, ma che si trovava con la nonna che stava preparando il pranzo, quando era uscita rincorrendo il cuginetto che si era affacciato alla porta.

“Purtroppo passa quello che si vuol fare passare“ ha chiosato piccato il legale, che ha poi però specificato di non rimproverare Pomeriggio Cinque. Quando alcuni minuti dopo Roberto Alessi ha chiesto a Frazzitta se secondo lui Oleysa seguiva un copione all’interno del programma russo, quest’ultimo ha ribattuto:

E io le chiedo: in questo momento, nel programma, stiamo seguendo un copione? Sicuramente sì, c’è una scaletta…

“Qui non si segue nessuno copione” ha replicato il giornalista. L’avvocato, indispettito dall’interruzione e sostenendo l’infondatezza di quanto detto da Alessi (“qui si dicono cose senza senso”), decide allora di abbandonare il collegamento: “Vedi che ho fatto male a venire” afferma mentre si toglie l’auricolare e lascia l’inviata della trasmissione.

Barbara d’Urso in studio, stupita dalla reazione di Frazzitta, commenta così quanto avvenuto: