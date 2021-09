“Fai finta che sei a un passo dalla luna”. Sulle note del tormentone di Rocco Hunt ed Ana Mena entrava in studio Barbara d’Urso, di ritorno dalle vacanze estive con i propri trolley bianchi, per annunciare la nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Ma anche di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Erano gli inizi di settembre del 2020 e l’Italia doveva ancora trionfare all’Eurovision Song Contest e far svettare il tricolore a Wembley. “Intorno alle 17.10, subito dopo Il Segreto. Tantissima informazione ed esclusive, vi aspetto eh, col cuore“, il messaggio della conduttrice, che con un sorriso smagliante dava appuntamento al pubblico. Mano battuta sul petto, dito puntato, collo reclinato: la posa ripresa da tutti gli imitatori di Barbara d’Urso, in queste ore nuovamente in onda con il promo dell’edizione 2021 di Pomeriggio Cinque.

Niente camicie a fantasia, nessuna canzone di sapore latino, nessun altro programma da spingere. Barbara d’Urso entra da un lato dello studio, lasciando il led wall chiuso, a mostrare i nuovi colori dominanti dello studio di Cologno Monzese. Mille tonalità di blu e celeste, che si annidano tra i grattacieli di una metropoli di cristallo. Giacca a doppio petto, pantalone, jingle inedito e il lancio di una nuova linea editoriale:

Uno studio ancora più moderno, per raccontare la verità. Là dove accadranno i fatti, noi ci saremo. Tanta informazione, le storie semplici e positive degli italiani. Vi aspetto in diretta, dal lunedì e venerdì, subito dopo Love is in the air.

L’amore spunta solo nel titolo della soap opera turca. Sparito ogni accenno al tradizionale “col cuore”, cancellati i sensazionalismi, sostituiti da uno sguardo fulminante alla telecamera che dice più di mille parole. Il riferimento all’accorciamento del talk show, che da lunedì prossimo sarà trasmesso alle 17.35, viene scandito solo dall’annuncuo della fine del programma precedente e dall’indicazione in sovrimpressione.

Sembra prendere corpo già nel promo quel cambiamento annunciato per Pomeriggio Cinque, che abbandonerà poltrone e divani e lascerà a casa i tanti opinionisti che si sono formati alla scuola di Canale 5. La cronaca e l’attualità come cifre della trasmissione daranno nuova linfa vitale all’ultimo baluardo dursiano o intoneranno definitivamente il canto del cigno?