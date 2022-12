Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d’Urso in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5, si ferma per qualche settimana. Ma come mai?

L’ultimo appuntamento del 2022 risale a venerdì 16 dicembre 2022. In questa occasione la conduttrice ha salutato i telespettatori ricordando quali sono stati gli appelli ascoltati e i casi risolti grazie al programma. E poi? La quindicesima edizione si ferma per le feste. Infatti da lunedì 19 dicembre 2022 sino a venerdì 6 gennaio 2023 il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset sarà occupata soprattutto da film per la famiglia.

Cosa andrà in onda al posto di Pomeriggio 5?

Dal 19 al 22 dicembre al posto di Pomeriggio cinque viene riproposta la fiction Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Giovedì 23 sarà la volta della commedia romantica The Winter Palace in prima tv, venerdì 24 il film 12 giorni di regali.

Tralasciando il weekend, lunedì 26 dicembre sarà trasmesso Il peggior natale della mia vita, martedì 27 All’improvviso… l’amore in prima tv, mercoledì 28 il sentimentale The christmas flower, giovedì 29 dicembre Tutto per una canzone e venerdì 30 Christmas at Dollywood.

Anche nella settimana dal 2 al 6 gennaio proseguiranno le pellicole a tema natalizio, prima del ritorno di Pomeriggio cinque con la nuova serie di puntate.

Quando ritorna Pomeriggio 5?

Il ritorno di Pomeriggio cinque condotto da Barbara d’urso è previsto a partire da lunedì 9 gennaio 2023 alle 17:25 in diretta su Canale 5, subito dopo la soap Un altro domani.