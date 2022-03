Pomeriggio 5, Nicolò Scalfi innamorato di Vera Miales? La verità di mamma Nadia (video)

Oggi, a ‘Pomeriggio 5’, in onda giovedì 24 marzo 2022, è intervenuta, per la prima volta, Nadia, la mamma di Nicolò Scalfi, attualmente, nel cast de ‘La Pupa e il secchione show’ in coppia con Vera Miales. La donna vive a Brescia ed è separata dal papà del campione di ‘Caduta libera’ da due anni. I due genitori sono in ottimi rapporti ma il giovane aspirante telecronista sportivo (che sogna di seguire le orme di Amedeo Goria) vive con il padre nella casa di famiglia:

Siamo una famiglia separata che si vuole bene. Siamo semplici.

La Pupa e il Secchione Show 2022: puntata 22 marzo, anticipazioni e concorrenti: Lulù Selassiè Pupa per una sera

La madre, in collegamento con ‘Pomeriggio 5’, il contenitore pomeridiano condotto da Barbara d’Urso, ha cercato di analizzare il rapporto tra il figlio e la fidanzata del giornalista:

Mio figlio è una persona molto dolce anche con le ragazze. Questa Vera mi sembra molto dolce. Ad Amedeo Goria dico… una ragazza così ad avercene. Per come lo conosco, mio figlio vuole bene a Vera. Mio figlio fa molta fatica ad innamorarsi. Vera è una donna bellissima come tutte le ragazze che sono lì. Sappiamo benissimo che gli uomini sono attratti da belle donne. Da quello che ho visto, mio figlio ha instaurato un’amicizia con Vera. Tutti la attaccano ma è dolce. Nicolò non mi ha mai presentato una ragazza come fidanzata ufficiale.

Il ragazzo, che ha scritto anche delle canzoni, prima di fare ingresso nella villa abitata da Pupi/e e Secchioni/e, si è professato single anche se tormentato da un amore complicato.