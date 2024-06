Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, grazie alla partnership con Your Channels e OUTtv, lancerà nel mese di giugno il canale PRIDEtv, canale televisivo lifestyle dedicato alla comunità LGBTQI+ che celebrerà il Proud Month trasmettendo film d’autore, documentari, serie queer, cortometraggi, reality show e TV show originali.

Oltre che in Italia, il canale sarà disponibile anche in Austria, Germania, America Latina, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

I contenuti internazionali includeranno i documentari Beyonce on Top e Cherry Grove Stories, le serie TV Woke, #Luimelia, Single Out e All You Need, i film L-Bomb, Another Gay Movie e Eurovision Film Douze Points, e, tra gli altri, il reality show Queen of the Oilpatch.

Altri contenuti disponibili su PRIDEtv in Italia, invece, saranno la serie Krista’s Road to Eurovision, il documentario Harry Styles – The Finishing Touch, la serie comedy Sexfluencing e il film Air.

Pluto TV: le novità di giugno 2024

Per quanto riguarda le altre novità riguardanti il mese di giugno, dallo scorso 3 giugno, su Pluto TV si è acceso il canale Pluto TV Alberto Sordi, un tributo all’indimenticabile attore romano, mentre dal prossimo 14 giugno, si accenderà il canale Pluto TV Matrimoni, con una selezione di film romantici.

Il 21 giugno 2024, invece, si accenderà Dynasty, con tutta la serie drama disponibile gratis.

Per gli amanti dei documentari, invece, dallo scorso 3 giugno, sul canale Pluto TV Documentari, tutti i giorni da lunedì a venerdì, alle ore 21, va in onda il ciclo La Fiera dei Documentari. Tra i documentari in programma troviamo The Real Oppenheimer, The Madeleine McCann Case, Trump: Power, Politics, Prosecution, 9/11: As It Happened, The Barbie Story, Remembering Tony Bennett, Hitler: The Making of a Monster, Murderous Minds: Dennis Nilsen e The Complete Taylor Swift Story.

Per tutto il mese di giugno, inoltre, ogni pomeriggio alle ore 16 su Pluto TV Film, andrà in onda un film per il ciclo Tutti i giorni è Natale!, con una selezione di film ambientata durante le festività natalizie come Un Natale di ricordi, A Gift for Christmas, Tutto Per Una Canzone, Un Natale quasi perfetto, Innamorarsi a Natale, La regina del Natale, Il Natale più dolce e Come ti organizzo il Natale.

Dal 3 giugno, inoltre, è tornata la serie Baywatch, con David Hasselhoff e Pamela Anderson, mentre dal 7 giugno si accenderà il canale dedicato a Love Boat, con le prime 5 stagioni.