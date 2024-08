Le principali novità di Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, per quanto riguarda il mese di settembre 2024.

A settembre su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto TV le novità di Settembre 2024: i nuovi canali

Tra i nuovi canali che a settembre 2024 si aggiungeranno all’elenco di Pluto TV ce n’è uno davvero molto particolare dedicato a un fenomeno sempre più diffuso sui social, l’ASMR. Il 6 settembre nasce così Pluto TV ASMR con contenuti Autonomous Sensory Meridian Response e in particolare a tema food.

Ci saranno contenuti dedicati al cibo come i Mukbang di G’NI una tipologia di video sul food nata in Corea del Sud che ha come soggetto una persona che mangia. Oppure i fratelli di DGD, Nado una youtuber coreana nota perché mangia lentamente descrivendo al pubblico l’esperienza del mangiare, ma anche Cossert che mangia e prepara dolci golosi. L’ASMR diminuisce la frequenza cardiaca, riduce lo stress, migliora il sonno perché questi suoni indurrebbero un profondo rilassamento.

Il 2 settembre arriva invece Super! Big Time Rush, canale dedicato alla serie con al centro quattro amici del Minnesota che passano dalle partite di hockey nel quartiere ai palchi di Los Angeles diventando un fenomeno pop. un giorno stavano giocando a hockey e quello seguente erano a Los Angeles per diventare il nuovo fenomeno pop.

Il 6 settembre arriva Pluto Tv Amori in cucina, un canale dedicato alle storie d’amore nate in cucina. Il 13 settembre invece inizia il canale Star Trek: Deep Space Nine, una serie del mondo Star Trek ambientata a metà del XXIV secolo, con al centro le avventure di una squadra di ufficiali della Flotta Stellare che prendono il comando di una remota stazione spaziale aliena ai margini di una nuova frontiera.

Pluto Tv, ciclo Walter Chiari

Come ogni mese i diversi canali della piattaforma di streaming gratuita, avranno appuntamenti dedicati a personaggi o a specifiche tematiche. Su Pluto TV Cinema Italiano i giovedì sera di settembre avranno un ciclo di film di Walter Chiari a partire da Bellezze sulla spiaggia il 5 settembre, seguito da Arrivano i Nostri, 5 poveri in automobile e Il Giovedì il 26 settembre.

Pluto Tv A tutta azione

Film TV Film Azione il venerdì sera avrà un ciclo A Tutta Azione dedicato ai film adrenalinici. Il 6 settembre si parte con Traitor – Sospetto tradimento con Guy Pearce e Don Cheadle; il 13 ci sarà L’ultima corsa con Kiefer Sutherland; il 20 settembre invece sarà la volta di Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino con Nicolas Cage nei panni di un sicario a Bangkok; infine il 27 ci sarà Young Guns – Giovani Pistole.