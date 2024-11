A novembre su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto Tv novembre 2024 i nuovi canali

A novembre su Pluto Tv arrivano nuovi canali per arricchire l’offerta della piattaforma gratuita. Dall’8 novembre si accende Pluto Tv True Crime, dedicato a un genere molto amato in tutto il mondo, storie avvincenti con la caratteristica principale di essere realmente accadute. Il 22 novembre arriva il canale di Hell’s Kitchen il programma di cucina di Gordon Ramsey in cui cuochi dilettanti si sfidano per diventare executive chef di uno dei ristoranti di Las Vegas di Ramsey. Infine il 25 novembre è tempo di accendere l’atmosfera natalizia con il canale con il camino Fireplace, ma si respirerà Natale anche con il canale di Super! e con Christmas Lights.

Nelle scorse settimane ha debuttato anche il canale Horror Club che affianca Pluto Tv Horror. Horror Club presenta una libreria in costante aggiornamento, con centinaia di film tra cui capolavori di registi iconici come Scanners e Rabid – Sete di sangue di David Cronenberg, e The Addiction di Abel Ferrara. Ci sono anche classici come Il pozzo e il pendolo e Castle Freak di Stuart Gordon, La notte dei morti viventi e Diary of the Dead di George Romero, il maestro indiscusso del cinema zombie.

Pluto TV novembre, le novità della programmazione

Il 2 novembre su Affare Fatto ci sarà una serata dedicata agli Episodi di Allen dalle 18; il 3 novembre su Top Gear ci sarà la maratona di Supercars a partire dalle 10.30. Il 10 novembre invece ci saranno gli gli MTV EMAs 2024 alle 20.00 su VH1+ Music Legend. Su Pluto TV Film tra l’11 e il 17 novembre ci sarà il ciclo Dal Libro al Film con diversi film tratti da romanzi. Pluto TV offre ogni giorno appuntamenti speciali per gli amanti di film, serie e musica. Arrivano il 15 novembre le stagioni 6 e 7 di Carabinieri e il 23 novembre ci sarà il Doctor Who Day sul canale dedicato alla serie.

Facce da Hollywood

Il sabato sera su Pluto TV Film torna il ciclo Facce da Hollywood con una selezione di film con star del cinema. Il 2 novembre si parte con I Misteri di Pittsburgh una storia ambientata negli anni ’80, che segue l’ultima estate di Art Bechstein, un giovane intrappolato tra un lavoro senza prospettive e un rapporto complicato con il padre mafioso. Il 9 novembre c’è The Promise un epico dramma storico con Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon, ambientato durante il crollo dell’Impero Ottomano. Il film narra un avvincente triangolo amoroso sullo sfondo di eventi storici devastanti.

Il 16 novembre ci sarà Sean Connery con Alla Ricerca dello Stregone, in cui un segretario d’ambasciata britannico, che diventa l’amante della moglie di un leader locale corrotto nello stato africano del Kinjanja. Il 23 novembre poi Toy Boy – Un ragazzo in vendita dove Ashton Kutcher interpreta Nikki, un playboy che vive sulle spalle delle donne più ricche finché l’amore non sconvolge il suo stile di vita.Il ciclo si conclude il 30 novembre con la commedia nera Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e David Schwimmer,che racconta la storia di un piccolo villaggio che scambia una mano mozzata per un miracolo, ignorando il crimine che si cela dietro a questo misterioso ritrovamento.

Salto nel futuro

Su Sci-fi il venerdì arriva il ciclo Salto nel Futuro. Il 1° si parte con 2151: Minaccia Aliena, in cui un ufficiale incinta lotta per la sopravvivenza a bordo di una capsula di salvataggio. L’8 novembre è il turno di Kill Mode, dove un ex combattente per la libertà scopre un segreto in grado di distruggere la compagnia che controlla il mondo. Il 15 novembre 2035: The Mind Jumper trasporta in un futuro distopico, in cui la popolazione è controllata da microchip che distorcono la realtà. Il 22 novembre arriva Titanium, con un gruppo di prigionieri esiliati su un pianeta ostile, alla ricerca disperata di una verità nascosta. Infine il 29 novembre ci sarà 2307: Winter’s Dream, in cui la Terra è ormai ghiacciata e l’umanità sopravvive solo sottoterra, mentre un umanoide fugge da un laboratorio segreto.