A marzo 2025 su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto TV marzo 2025, nuovi canali

Pluto TV ha ampliato la sua offerta di canali tematici sportivi con l’arrivo di UFC dedicato ai combattimenti e agli atleti delle arti marziali miste con i momenti migliori dell’Ultimate Fighting Championship. Arriva anche DFB Play dedicata al calcio internazionale con la DFB Pokal maschile e femminile, la seconda e terza divisione del calcio tedesco.

Il 14 marzo si accende il canale Pluto TV Cinema orientale con tanti film asiatici tra cui le trilogie Once Upon a Time in China e Police Story, Tigri all’Assalto, City Hunter. Il 17 marzo arriva il canale Italia Bella con documentari dedicati ai borghi, ai parchi, alle città della penisola. Il 21 marzo è la volta del canale di Rookie Blue la serie canadese sulle reclute della polizia.

Pluto TV marzo 2025, i cicli di film

Il venerdì su Pluto TV Azione alle 21.30 arriva il ciclo FantAazione con una selezione di film action dal sapore fantascientifico. Il 7 marzo ci sarà The Machine, che racconta un futuro prossimo, in cui il Ministero della difesa britannico grazie a un programmatore, mette a punto un cyborg indistruttibile dalle caratteristiche umane.

Il 14 marzo, arriva Dance to Death – Sfida l’arena: in una Mosca post-apocalittica, i giovani lottano per sopravvivere e vincere una gara di ballo in cui c’è in gioco la vita, i perdenti saranno infatti uccisi e convertiti in energia per fornire elettricità alla città. Il 21 marzo è la volta di Kill Command una storia ambientata in una società futura basata sulla tecnologia, in cui un gruppo di Marines statunitensi è chiamato a combattere contro macchine animate dall’intelligenza artificiale, capaci di annientare il genere umano. Venerdì 28 marzo arriva Il replicante che racconta la storia di Packard, che ha un’officina in Arizona, ma si diverte a sfasciare macchine in corse spericolate: quando un giorno arriva dal cielo una Turbo Interceptor nera, il duello è inevitabile.

Il sabato torna Facce da Hollywood su Pluto TV Film. Si parte subito il 1°marzo, con Gli stagisti con Owen Wilson e Vince Vaughn due venditori della vecchia scuola, Billy e Nick cercano di riavviare le loro carriere unendosi al programma di stage ferocemente competitivo di Google, con risultati davvero esilaranti. L’8 marzo arrivano Chris Evans e Keanu Reeves, con La notte non aspetta che racconta di Tom Ludlow, agente della polizia di Los Angeles vedovo accusato di omicidio.

Il 15 marzo arriva La Grande scommessa sulla crisi dei primi anni 2000 con Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Il 22 marzo è la volta di Unsane con Claire Foy nei panni di una giovane donna che lascia la sua città per sfuggire ai fantasmi che la perseguitano affidandosi a una specialista. Verrà presto però involontariamente sottoposta a un trattamento in una clinica psichiatrica, dove si troverà di fronte alla sua più grande paura…o forse è solo frutto della sua immaginazione. Il 29 marzo ci sarà Robert De Niro, in Re per una Notte: che racconta di Rupert Pupkin, un comico incompreso che, in preda allo sconforto, sequestra un famoso showman con l’obiettivo anche di rubargli il posto.