Le principali novità di Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, per quanto riguarda il mese di maggio 2024.

Per quanto riguarda il mese di maggio 2024, su Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, a partire dal prossimo 5 maggio, sul canale Top Gear, arriverà una programmazione speciale per rivedere gli episodi con gli ospiti migliori: Patrick Stewart, Ed Sheeran, Lionel Richie, Gordon Ramsay, Ewan McGregor, Hugh Grant, Lewis Hamilton, Usain Bolt, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman, Kiefer Sutherland, Margot Robbie e Will Smith.

Top Gear, programma andato in onda nel Regno Unito dal 2002 al 2023 (ha anche avuto un’edizione italiana condotta da Joe Bastianich, Guido Meda, Davide Valsecchi e The Stig), è il format dove vengono testate le auto più veloci sul mercato con stile ironico e provocatorio, attraverso sfide e gare estreme.

In occasione dell’uscita della quattordicesima stagione, invece, dal 13 maggio, su Pluto TV, sarà possibile rivedere, da lunedì alla domenica, la seconda, la terza e la quarta stagione di Doctor Who, con David Tennant, l’attore scozzese che ha ricoperto il ruolo del Decimo Dottore.

A partire dal 21 maggio, alle ore 21, su Pluto TV Sci-Fi, arriverà la nuova serie Under the Dome che narra le vicende degli abitanti di Chester’s Mill, che si ritrovano tagliati fuori dal resto del mondo a causa di un misterioso campo di forza che circonda tutta la città, con un gruppo di persone che cercherà di mantenere l’ordine.

Pluto TV: le novità cinematografiche di maggio 2024

Per quanto concerne il cinema, invece, dal 27 maggio al 2 giugno, tutti i giorni, su Pluto TV Crime, partirà il ciclo di film Retro Thriller.

I film che andranno in onda saranno i seguenti: Signori il delitto è servito, Dieci piccoli indiani, Sherlock Holmes e La Corona d’Inghilterra, Sherlock Holmes – La valle del terrore, Il mastino dei Baskerville, La trappola di Maigret – Il morto di Maigret e Lo straniero.

La piattaforma Pluto TV è accessibile via browser, gratuitamente, all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la app per Android e iOS e su tutte le principali Smart TV.