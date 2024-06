Le principali novità di Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, per quanto riguarda il mese di luglio 2024.

A Luglio su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto TV le novità di Luglio 2024: il canale degli alieni

Il 1° Luglio si accede su Pluto TV il canale Alieni con una programmazione dedicata ai film che hanno provato a rispondere alla domanda “Siamo soli nell’universo?” Tra i titoli in rotazione ci sono The Arrival, K-Pax – Da un altro mondo, Alien Convergence, Gantz e Gantz revolution.

Il 2 Luglio nel giorno dell’UFO day su Pluto TV Documentari dalle 21.00 ci saranno documentari dedicati al tema degli alieni con Alieni sulla luna per raccontare cosa potrebbe essere realmente accaduto nel giorno dell’allunaggio; Lo schianto di un UFO a Roswell; File governativi sugli UFO declassificati. Anche i divertenti personaggi di South Park festeggeranno gli alieni con un canale dedicato agli episodi spaziali, South Park Spaziale si accende il 1° Luglio.

Pluto Tv Luglio 2024: gli altri nuovi canali

Nuovi canali in arrivo a Luglio su Pluto Tv. Il 5 si accende VH1+ Summer Vibes dedicato ai più grandi successi dell’estate, una colonna sonora che farà compagnia al pubblico. Il 12 Luglio si accende il canale di Mission: Impossible con gli episodi della storica serie tv degli anni ’60 con le star Peter Graves, Martin Landau e Leonard Nimoy, da cui è stata poi tratta la saga cinematografica.

Pluto Tv Luglio 2024: i cicli di film

Pluto TV è ricco di canali dedicati al mondo del cinema, divisi per generi. A Luglio su Pluto TV Film Azione il venerdì sera dalle 21.30 è dedicato ai disastri con Catastrofi by The Asylum.

5 Luglio: 40 Days and Nights – Apocalisse Finale

Un colossale spostamento tettonico provoca l’innalzamento del livello del mare. Una microbiologa raccoglie il DNA di tutte le specie possibili, mentre i militari creano un’arca nel disperato tentativo di preservare la vita sulla Terra;

12 Luglio: Age of Ice

la placca tettonica araba si apre a seguito di forti terremoti portando temperature gelide. Una famiglia in vacanza in Egitto deve mettersi in salvo.

19 Luglio: 500 MPH Storm

Un esperimento energetico va in tilt e un’ondata di enormi uragani si abbatte sul Nord America. Un insegnante di scienze di una scuola superiore deve mettere in salvo la sua famiglia prima che gli uragani si fondano, creando un enorme uragano.

26 Luglio: Pioggia di Fuoco

Un gigantesco meteorite entra nell’orbita terrestre e inizia a disintegrarsi, inondando l’intero pianeta di detriti.

Il sabato sera su Pluto TV Film è invece dedicato a Facce da Hollywood un ciclo di film con attori e attrici molto amati dal pubblico:

6 Luglio: L’ultimo Gigolò con Andy Garcia

con Andy Garcia 13 Luglio: La Nona Porta con Johnny Depp

con Johnny Depp 20 Luglio: Blue Steel : Bersaglio Mortale con Jamie Lee Curtis

: Bersaglio Mortale con Jamie Lee Curtis 27 Luglio: Waiting con Ryan Reynolds, Anna Faris e Justin Long