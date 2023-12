Pluto TV: le novità di gennaio 2024

Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, offrirà, con l’arrivo dell’anno nuovo, una serie di novità.

Per quanto riguarda i nuovi canali disponibili a gennaio, dal 5 gennaio si accenderà Super! Spyders, canale dedicato alla sit-com con protagonisti Tommy, Nikki e Daniel, tre fratelli che scoprono che i loro genitori sono spie sotto copertura con lo scopo di proteggere l’ambiente; dal 12 gennaio, invece, sarà disponibile il nuovo canale PFL (Professional Fighters League) dedicato all’MMA; dal 15 gennaio, invece, gli spettatori avranno a disposizione House of Docs, un canale dedicato interamente a documentari di alta qualità, tra arte, architettura, musica e storia; il 19 gennaio, invece, sarà il momento di VH1+ Back to ’90s, un tuffo nel decennio che ha rivoluzionato la musica, gli anni ’90, e di Robot Wars by MECH+, con i combattimenti di Robot Wars UK, inclusi anche episodi inediti; dal 26 gennaio, infine, si accenderà Ultimate Classic Wrestling, con gli incontri di wrestling degli anni ’80, ’90 e ’00.

Per quanto concerne il cinema, invece, ogni sabato, alle ore 21:30, continua il ciclo Facce da Hollywood, su Pluto TV Film. I film proposti saranno Cenerentola a Parigi (6 gennaio) con Audrey Hepburn e Fred Astaire, Requiem for a Dream (13 gennaio) con Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly e Marlon Wayans, Buffalo ’66 (20 gennaio) con Vincent Gallo e Christina Ricci, e Grease Live! (27 gennaio) con Vanessa Hudgens e Aaron Tveit.

Su Pluto TV Film Thriller, invece, ogni giovedì alle ore 22, sarà visibile un film per il ciclo Thriller all’Italiana. I film a disposizione saranno La Danza Nera (4 gennaio) con Franco Nero e Giorgia Trasselli, Mr. America (11 gennaio) diretto da Leonardo Ferrari Carissimi, Pop Black Posta (18 gennaio) diretto da Marco Pollini, e Tutti defunti… tranne i morti (25 gennaio) diretto da Pupi Avati.

Pluto TV è accessibile via browser, gratuitamente, all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la app per Android e iOS e su tutte le principali Smart TV.