Pluto TV: le novità di febbraio 2024

In occasione, ovviamente, della festa di San Valentino, a febbraio, Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, proporrà una programmazione all’insegna dell’amore e del romanticismo.

Dal 9 febbraio, infatti, su Pluto TV si accenderà il canale VH1+ Love Music! che proporrà una raccolta completa di tutte le canzoni più romantiche mai prodotte nella storia della musica.

La Festa degli Innamorati, inoltre, sarà celebrata con 29 nuovi film disponibili in piattaforma e in programma, per tutto il mese di febbraio, sul canale Pluto TV Film Romantici, in onda dal 1° febbraio, a partire dalle ore 21. Tra i film proposti nei primi giorni di febbraio, citiamo Gli ingredienti dell’amore e L’atelier dei miei sogni mentre nelle settimane successive saranno visibili le pellicole Tutta colpa del cioccolato, Sempre nel mio cuore, La ricetta perfetta, Il sapore dell’amore e altri ancora.

Non solo romanticismo ma anche horror nel febbraio 2024 di Pluto TV. Su Pluto TV Horror, infatti, il 14 febbraio andrà in onda, a partire dalle ore 22, uno Speciale San Valentino con il film cult Il giorno di San Valentino – My Bloody Valentine, film del 1981 diretto da George Mihalka.

Ogni martedì, alle ore 21:30, invece, sul canale Pluto TV Film Drama, andrà in onda un film del ciclo Italian Nights, completamente dedicato a film italiani. Il primo appuntamento è il 6 febbraio con il film La notte è piccola per noi, con Cristiana Capotondi e Teresa Mannino. Il 13 febbraio, invece, sarà visibile il film Le stelle inquiete mentre il 20 febbraio è in programma il film Stato di ebbrezza. Questo ciclo di film italiani si chiuderà il 27 febbraio, con il film Il compleanno.

Altre novità sul febbraio 2024 di Pluto TV saranno comunicate nelle prossime settimane.

Pluto TV è un servizio accessibile via browser, gratuitamente, all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la app per Android e iOS e su tutte le principali Smart TV.